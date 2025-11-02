自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》換季過敏、咳嗽好難受？ 營養師：保護呼吸道這樣吃

2025/11/02 08:20

營養師王證瑋表示，薄荷含「薄荷醇」，可能舒緩呼吸道，有助暫時緩解喉嚨不適或鼻塞。常見於薄荷茶，但建議避免直接高濃度食用；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋表示，薄荷含「薄荷醇」，可能舒緩呼吸道，有助暫時緩解喉嚨不適或鼻塞。常見於薄荷茶，但建議避免直接高濃度食用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕換季過敏、空污、病毒大軍一波接一波，常常覺得喉嚨卡卡、咳嗽不止嗎？營養師王證瑋表示，保護呼吸道除了戴口罩、做足防護外，日常飲食中，攝取薄荷、百里香、維生素C、鋅、Omega-3脂肪酸等天然植萃與關鍵營養素，也能守護氣管與肺部的健康。

5大營養素有助保護呼吸道

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，想要保護呼吸道，別只靠藥物，除了均衡飲食、規律作息外，也推薦攝取以下5大營養素保養呼吸道保養：

薄荷：薄荷含有「薄荷醇」，能舒緩呼吸道、帶來清涼感，對於喉嚨不適或鼻塞的人，有助暫時緩解。常見於薄荷茶，但建議避免直接高濃度食用。

百里香：百里香含有「百里香酚」，是一種天然抗菌成分，能幫助減少呼吸道細菌滋生，讓喉嚨與支氣管更清爽。在歐洲，常用於呼吸道保養的香草茶或草本精油。

維生素C：維持免疫系統正常運作，對抗呼吸道感染時非常重要。包括：橙子、奇異果、青椒等，都是好來源；攝取足夠的維生素C，也有助縮短感冒持續時間。

鋅：鋅能支持免疫細胞運作，缺鋅時，容易反覆感染或傷口癒合慢。堅果、海鮮、全穀類含量豐富，對於小孩與銀髮族的呼吸道防護尤其關鍵。

Omega-3脂肪酸：來自深海魚油、亞麻籽，能抗發炎、保護肺部與氣管，對氣喘或過敏體質者特別有幫助，也能幫助減少因空污所引發的呼吸道不適。

王證瑋提醒，薄荷、百里香多以茶飲或佐料形式攝取，建議避免高濃度精油直接食用。且營養素並非「立即止咳藥」，而是日常保養，需持續攝取。此外，唯有均衡飲食＋規律作息，才是呼吸道最穩定的防護力。

最後，王證瑋也強調，想要保護呼吸道別只靠藥物，薄荷與百里香的植萃力量，加上維生素C、鋅、Omega-3的營養守護，可讓呼吸更順暢、免疫更穩定。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中