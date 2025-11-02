健康網》換季過敏、咳嗽好難受？ 營養師：保護呼吸道這樣吃

營養師王證瑋表示，薄荷含「薄荷醇」，可能舒緩呼吸道，有助暫時緩解喉嚨不適或鼻塞。常見於薄荷茶，但建議避免直接高濃度食用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕換季過敏、空污、病毒大軍一波接一波，常常覺得喉嚨卡卡、咳嗽不止嗎？營養師王證瑋表示，保護呼吸道除了戴口罩、做足防護外，日常飲食中，攝取薄荷、百里香、維生素C、鋅、Omega-3脂肪酸等天然植萃與關鍵營養素，也能守護氣管與肺部的健康。

5大營養素有助保護呼吸道

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，想要保護呼吸道，別只靠藥物，除了均衡飲食、規律作息外，也推薦攝取以下5大營養素保養呼吸道保養：

請繼續往下閱讀...

●薄荷：薄荷含有「薄荷醇」，能舒緩呼吸道、帶來清涼感，對於喉嚨不適或鼻塞的人，有助暫時緩解。常見於薄荷茶，但建議避免直接高濃度食用。

●百里香：百里香含有「百里香酚」，是一種天然抗菌成分，能幫助減少呼吸道細菌滋生，讓喉嚨與支氣管更清爽。在歐洲，常用於呼吸道保養的香草茶或草本精油。

●維生素C：維持免疫系統正常運作，對抗呼吸道感染時非常重要。包括：橙子、奇異果、青椒等，都是好來源；攝取足夠的維生素C，也有助縮短感冒持續時間。

●鋅：鋅能支持免疫細胞運作，缺鋅時，容易反覆感染或傷口癒合慢。堅果、海鮮、全穀類含量豐富，對於小孩與銀髮族的呼吸道防護尤其關鍵。

●Omega-3脂肪酸：來自深海魚油、亞麻籽，能抗發炎、保護肺部與氣管，對氣喘或過敏體質者特別有幫助，也能幫助減少因空污所引發的呼吸道不適。

王證瑋提醒，薄荷、百里香多以茶飲或佐料形式攝取，建議避免高濃度精油直接食用。且營養素並非「立即止咳藥」，而是日常保養，需持續攝取。此外，唯有均衡飲食＋規律作息，才是呼吸道最穩定的防護力。

最後，王證瑋也強調，想要保護呼吸道別只靠藥物，薄荷與百里香的植萃力量，加上維生素C、鋅、Omega-3的營養守護，可讓呼吸更順暢、免疫更穩定。

