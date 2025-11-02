健康網》小孩不是懶 是遇到困難！ 心理師：需要不同學習路徑

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，與其要求他們更用力，不如先理解「為什麼學不會」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子一次次被責備「不專心」、「太粗心」時，或許真正的問題並非態度，而是學習本身的艱難。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，許多孩子其實並不懶惰，而是在閱讀、書寫或運算上遇到結構性的困難。與其要求他們更用力，不如先理解「為什麼學不會」。學習障礙不代表學不會，而是需要不同的路徑。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，想像一下：如果聽不懂老師在說什麼、看著黑板的字會跳行、寫出來的字常被自己搞混，那種挫折就像在陌生語言裡考試。不是不想專心，而是「專心也沒用」。有些孩子在學校努力聽課、寫功課卻總被糾正，回家後就更容易出現焦躁或抗拒，因為他們真的已經用盡力氣。

黃閎新提到，在心理評估中，常看到這樣的情況：孩子智力在中上水準，但閱讀、拼字、運算的能力卻落在顯著較低的區間。這些落差不是偷懶，而是語文符號、聲韻處理、工作記憶或數概念等基礎能力的困難。當「看得見但記不住」、「聽得懂但寫不出」時，學習的每一步都像要翻山。

黃閎新表示，即使補習、家教都做了，若核心能力沒有釐清，成效往往有限。這時候，尋求心理衡鑑可以幫助釐清問題來源，並評估是否符合特教資源的協助條件。當學校能根據評估結果調整教學或考試方式，孩子才有機會真正發揮實力。

黃閎新提到，在家裡家長也能這樣幫忙：

1.閱讀困難：陪孩子一起「看著念」，用手指追讀、圈出段落重點，或畫出故事流程幫助理解。

2.書寫困難：把字拆成部首練習，或用字卡、磁鐵字比對；寫不出字時先說出聲音，再從熟悉字中找出相似結構。

3.數學困難：以具體操作取代死背公式，例如用積木、豆子或圖卡表示數量變化；每次練少量題目但確保理解「為什麼這樣算」。

黃閎新補充，每個孩子的困難型態不同，若能與學校老師、特教老師討論，依照孩子的實際狀況安排練習內容與調整步驟，效果會更理想。學習障礙不代表學不會，而是需要不同的路徑。當我們願意看懂孩子的努力，就能從「你怎麼又錯了」變成「原來這裡真的很難」，那份理解，才是他重新找回信心的開始。

