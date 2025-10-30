補冬季節到 雲林中藥公會提醒這幾點

雲林縣中藥公會理事長劉錦生台灣天仙果是民間常作為藥膳燉補的藥材。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕11月7日立冬，進入國人補冬季節，雲林縣中藥公會理事長劉錦生提醒，民眾補冬要注意個人體質，使用中藥材要到合格的中藥商開設的中藥房購買，不要買來源不明的藥材，才能吃得安心又補身。

雲林中藥公會與雲林縣書香關懷協會11月2日將在土庫六房媽紅壇舉辦「2025全國藥膳嘉年華」，現場有縣內20家中藥行設攤，提供自家拿手藥膳，有四神湯、肉骨茶、薑母鴨等料理及養生茶飲等免費品嘗，另外遇有藥船磨粉、調香親子DIY體驗活動，參加者即贈送天仙果藥膳包、中藥沐浴包。

參加活動前500名送台灣天仙果藥膳包、沐浴包。（記者黃淑莉攝）

雲林縣書香關懷協會理事長邱世文指出，活動當天協會與中藥公會還提供500份以台灣天仙果燉煮的雞湯、素食藥膳湯，讓與會者享用，台灣天仙果又名小號牛乳埔、羊奶頭，根部具有特殊香氣，在民間常作為藥膳燉補的藥材，只要用藥包加入雞肉、水及枸杞，放入電鍋，可調養身體。

劉錦生表示，時序進入秋冬，氣溫降溫，身體覺得寒冷，國人習慣吃藥膳以食補方式來補身，不過極端天氣影響，中藥產量減少，價格高漲，部分劣質中藥可能趁機充斥在市場，提醒民眾購買中藥材一定要到合格中藥商開設的中藥行，不要購買來路不明藥材。

劉錦生說，各家中藥行都有基本配方包，較溫合，適合全家食用，且回家只要加入食材煮即可，美味補身又安全。

雲林縣中藥公會與與雲林縣書香關懷協會11月2日將在土庫六房媽紅壇舉辦「2025全國藥膳嘉年華」，邀請民眾拜媽祖吃藥膳。（記者黃淑莉攝）

處理中藥材的藥船，當天可以體驗自製胡椒粉。（記者黃淑莉攝）

