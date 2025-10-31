健康網》好菌助健身！ 研究揭運動後補充「這優格」增肌、抗發炎

食農專家韋恩說，與一般乳製品相比，希臘優格含有更多蛋白質與大量益生菌，有助改善腸道菌相、平衡免疫反應，減少全身性發炎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕增肌是許多人的健身目的，但除運動之外，飲食吃對食物也很重要。食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，據國外研究針對健康男性進行實驗發現，阻力訓練後食用希臘優格的受試者，體內發炎指標（IL-6、TNF-α）上升幅度明顯較低，顯示希臘優格或具抑制肌肉發炎等作用。此外，與一般乳製品相較，其所含成分也有助刺激肌肉合成、加速修復，可說是天然又高效的恢復補給來源。

韋恩指出，運動後許多人會補充香蕉或高蛋白飲料，一方面補充能量，另一方面也幫助受損的肌肉修復與生長。不過，最新研究指出，希臘優格可說是更好的選擇。因為希臘優格不僅蛋白質含量高、碳水化合物含量低，可補給適當的營養，還具有額外的抗發炎與修復功效。因此，這是一個「腸肌軸（gut–muscle axis）」的概念，健康的腸道環境，有助於抑制發炎物質生成，讓肌肉恢復更迅速。

請繼續往下閱讀...

韋恩說，根據加拿大研究團隊針對18-25歲健康男性進行為期12週的阻力訓練實驗，一組在運動後食用希臘優格，另一組則食用相同熱量的布丁。結果顯示，食用希臘優格者，其體內發炎指標（IL-6、TNF-α）上升幅度明顯較低，而布丁組則出現TNF-α 增加的情況，顯示發炎程度較高。

學者指出，希臘優格中豐富的蛋白質與發酵活性成分，可能具有抑制肌肉發炎、促進修復的作用。韋恩也表示，與一般乳製品相比，希臘優格不僅含有更高比例的蛋白質，還擁有大量益生菌。這些好菌能改善腸道菌相、平衡免疫反應，進而減少全身性發炎。

專家強調，希臘優格是運動後的理想食物。它富含白胺酸（leucine）這種必需胺基酸，有助刺激肌肉合成、加速修復，可說是天然又高效的恢復補給來源。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法