健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》腰痠背痛腿麻？ 醫曝「脊椎滑脫」拖久恐難行

2025/10/30 20:29

女性在停經後因骨質流失、關節鬆弛，更容易出現退化性脊椎滑脫滑脫。初期常有姿勢性腰背痠痛，站久、坐久或走遠路會痛，休息後稍緩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕長期腰痠背痛、腿部麻木，別一味以為只是坐太久或老毛病。汐止國泰醫院骨科主任劉哲瑋指出，「退化性脊椎滑脫」是中老年族群常見的脊椎問題，因椎間盤及韌帶退化，導致椎骨移位、神經受壓，引發下背痛與坐骨神經痛，甚至走路會麻、會跛，若未及時治療，恐永久影響行走能力。

女性停經後風險更高　久站久坐都易誘發

劉哲瑋表示，退化性脊椎滑脫常見於腰椎第4、5節，女性在停經後因骨質流失、關節鬆弛，更容易出現滑脫。脊椎滑脫初期常有姿勢性腰背痠痛，站久、坐久或走遠路會痛，休息後稍緩；若壓迫到神經，疼痛會沿著臀部、大腿、小腿放射，嚴重時甚至出現「間歇性跛行」，走沒幾步腿就麻、得停下休息。

劉哲瑋表示，許多患者拖著不去就醫，直到腳抬不太起來、走路一拐一拐，才知道神經壓迫已經很嚴重。若出現腳麻、無力或久坐久站都疼的情形，應盡快接受影像檢查，早期介入治療。

微創手術傷口小、恢復快

輕度滑脫患者多可先採取保守治療，包括休息、配戴背架、復健運動及止痛藥物等；若數週到數月效果不佳、神經壓迫症狀明顯，則需考慮手術治療。

劉哲瑋指出，現今常以內視鏡減壓手術取代傳統開刀，只需0.5到1公分小傷口即可進入椎管，移除壓迫神經的骨刺或增生組織。此法出血少、感染率低，患者多半術後隔天即可下床，疼痛顯著改善。

若滑脫導致明顯不穩，醫師會同時進行「椎間融合與椎弓釘固定」。透過微創技術，僅需幾個1.5公分切口即可完成固定，術中出血與疼痛皆明顯減少。隨著導航與機械手臂輔助，骨釘植入精準度可達99%，高齡患者也能安全接受。

6旬翁術後隔天可下床行走 3個月恢復健行

68歲張先生長年上班久坐，退休後本想與太太環遊世界，卻因腰痠腿麻無法久走。檢查後確診第4、5節腰椎退化滑脫並壓迫神經。起初他對手術猶豫不決，但在了解微創技術風險低、恢復快後決定接受治療。

手術隔天他便能下床行走，第3天出院，3個月後恢復良好，順利實現歐洲自助旅行夢想。

術後3個月是關鍵期　正確復健助恢復

劉哲瑋提醒，手術只是治療的一半，復健與生活照護更關鍵。患者應遵守以下原則：

◎背架穿戴

●下床前務必穿上背架，勿未穿支架行走。

●一般建議穿約3個月，依醫師指示調整。

◎日常姿勢小技巧

●避免彎腰駝背，彎膝代替彎腰。

●避免提重物，初期勿超過5-8公斤，3個月內不超過10公斤。

●坐有靠背的椅子、穿防滑鞋、上下床使用側躺方式。

◎術後1-4週復健時程建議

●第1週：以臥床休養為主，可短暫下床走動。

●第2週：漸進增加日常活動，避免久坐久站。

●第3週：可處理簡單家事與文書工作，避免泡澡。

●第4週：恢復輕度戶外活動，但仍避免劇烈運動與彎腰提重。

早期治療不必怕　重拾健康有希望

「退化性脊椎滑脫並不可怕，只要早期治療、配合醫療團隊，照護正確，就能恢復正常生活。」劉哲瑋強調，現代微創手術安全成熟，患者應勇敢面對病痛，不要因害怕手術而延誤治療。

