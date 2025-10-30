高雄愛仁醫院涉管制藥品記載不實安檢也卡關 11/3起停業1個月

愛仁醫院因涉管制藥品記載不實遭法辦，另建物安檢卡關遲未提改善計畫，11月3日起停業1個月。（擷取自愛仁醫院臉書）

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄三民區民族一路的愛仁醫院，因涉及管制藥品劑量及記載不實等缺失，高雄市衛生局今（30）日發布，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，將依法裁處並移送法辦。此外，愛仁醫院也因遲未提出消防安檢改善計畫，自11月3日起須停業1個月。

高雄市衛生局指出，日前接獲檢舉，指愛仁醫院涉管制藥品使用及管理疑義，10月20日前往調閱醫院2023年1月至2025年9月間，所有使用管制藥品開刀患者共170本病歷，結果全部病歷均有缺失，其中以管制藥品劑量記載與處方不符居多，另有管制藥品管理簿冊、使用紀錄等缺失共計180項，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，衛生局將依法裁處、並移送檢調偵辦。

請繼續往下閱讀...

衛生局進一步說明，稽查發現該院管制藥品管理查有管制藥品管理簿冊、專用處方箋開立、管制藥品使用紀錄、麻醉紀錄等多達共180項缺失，其中以管制藥品劑量使用紀錄與處方不符缺失居多，另有開刀未有麻醉紀錄、管制用藥未有銷毀紀錄等缺失，已涉違反《管制藥品管理條例》、《藥事法》、《醫療法》、《護理人員法》及《毒品危害防制條例》等，違法事態嚴重。

此外，愛仁醫院因醫院建物不符衛福部所定醫療機構設之標準，存有消防、公安及病安疑慮，因院方遲未提出改善計畫，衛生局除連續依法裁罰並要求自11月3日起至12月2日停業1個月，現正待其補提完整停業計畫書，審核及訪視確認完備即可執行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法