自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高雄愛仁醫院涉管制藥品記載不實安檢也卡關 11/3起停業1個月

2025/10/30 19:14

愛仁醫院因涉管制藥品記載不實遭法辦，另建物安檢卡關遲未提改善計畫，11月3日起停業1個月。（擷取自愛仁醫院臉書）

愛仁醫院因涉管制藥品記載不實遭法辦，另建物安檢卡關遲未提改善計畫，11月3日起停業1個月。（擷取自愛仁醫院臉書）

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄三民區民族一路的愛仁醫院，因涉及管制藥品劑量及記載不實等缺失，高雄市衛生局今（30）日發布，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，將依法裁處並移送法辦。此外，愛仁醫院也因遲未提出消防安檢改善計畫，自11月3日起須停業1個月。

高雄市衛生局指出，日前接獲檢舉，指愛仁醫院涉管制藥品使用及管理疑義，10月20日前往調閱醫院2023年1月至2025年9月間，所有使用管制藥品開刀患者共170本病歷，結果全部病歷均有缺失，其中以管制藥品劑量記載與處方不符居多，另有管制藥品管理簿冊、使用紀錄等缺失共計180項，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，衛生局將依法裁處、並移送檢調偵辦。

衛生局進一步說明，稽查發現該院管制藥品管理查有管制藥品管理簿冊、專用處方箋開立、管制藥品使用紀錄、麻醉紀錄等多達共180項缺失，其中以管制藥品劑量使用紀錄與處方不符缺失居多，另有開刀未有麻醉紀錄、管制用藥未有銷毀紀錄等缺失，已涉違反《管制藥品管理條例》、《藥事法》、《醫療法》、《護理人員法》及《毒品危害防制條例》等，違法事態嚴重。

此外，愛仁醫院因醫院建物不符衛福部所定醫療機構設之標準，存有消防、公安及病安疑慮，因院方遲未提出改善計畫，衛生局除連續依法裁罰並要求自11月3日起至12月2日停業1個月，現正待其補提完整停業計畫書，審核及訪視確認完備即可執行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中