健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》無糖「豆漿核桃發糕」補鈣又高纖 重陽步步高升應景吃！

2025/11/01 06:31

國健署表示，重陽節的應景食物為發糕，不過一般製作時，常添加大量砂糖，推薦自製無添加糖份的「豆漿核桃發糕」，健康又可減少身體負擔。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕九九重陽剛過，在民間節習俗中，此時吃發糕也象徵「步步高升」。國民健康署表示，發糕雖好吃，但要小心傳統發糕製作時常添加大量砂糖提升甜味與口感，容易成為隱藏熱量陷阱。因此特別分享「豆漿核桃發糕」食譜，搭配無糖豆漿製作，應景又能兼顧健康與美味。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，傳統習俗中，重陽節的應景食物為發糕，不過一般製作時，常添加大量砂糖，想在節慶中享受應景美味又兼顧健康，不妨依照以下食譜，自製無添加糖份的「豆漿核桃發糕」，為佳節增添氛圍，又可減少身體負擔。

豆漿核桃發糕簡單做

●準備食材（約3人份）：無糖豆漿約120ml、低筋麵粉約130g、泡打粉約5g、核桃約20g。

●料理步驟

1.將低筋麵粉與泡打粉混和後過篩。

2.加入無糖豆漿攪拌均勻無顆粒後，放入核桃。

3.電鍋加入1.5杯水，蒸至跳起。

4.將麵糊倒入模具後，放入電鍋蒸20分鐘便完成。

另，國健署也曾於臉書發文提及，豆漿除含有蛋白質、鈣質、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、維生素B群、E、鉀等營養素，也富含膳食纖維，有助於增加飽足感，並有促進腸道蠕動，幫助維持消化道機能等作用。此外，豆漿本身含有天然的寡糖，也可提供腸道菌利用發酵，幫助腸道健康。不過，也特別提醒，購買豆漿時應掌握無加糖選擇，才能喝到真正健康。

