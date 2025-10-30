坣娜胰臟癌逝》胰臟發炎後易癌變 醫提5招預防：少吃這

「美聲天后」歌手坣娜驚傳疑似因胰臟癌過世，享年59歲。（張曼芸提供）

〔健康頻道／綜合報導〕唱紅不少歌曲，多數人少年回憶中的「美聲天后」歌手坣娜病逝，享年59歲。她的身邊友人指出，她疑似是因為胰臟癌過世。基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘於臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文談到，胰臟再生能力弱，若曾發生過急性發炎，將會容易發生癌變。

錢政宏表示，胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變。根據2024年韓國延世大學統計顯示，急性胰臟炎發生後的2年內出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍，一直要等到過了10年以上，風險才會降到跟一般人一樣。

5招預防胰臟癌 多吃這些蔬果

錢政宏表示，胰臟炎不是好了就好了，後續一定要繼續追蹤至少兩年以上。針對胰臟癌的高危險族群，如有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者，提醒要做到以下五件事預防胰臟癌。

1.戒菸：戒菸可使胰臟癌風險降低30-50%。避免吸到二手煙也同樣重要。

2.避免甜食：葡萄糖會增加胰臟的Kras 基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。

3.控制三酸甘油酯：高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成『脂肪胰』，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至<150 mg="" dl="" p="">

4.多吃十字花科蔬菜：十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收，另外蔬菜中富含異硫氰酸鹽 （ITCS），芥蘭素 （Indole-3-Carbinol），葡萄糖二酸（glucaric acid） 等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道粘膜的傷害， 同時預防胰臟癌和大腸癌。「十字花科蔬菜」指的就是花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉）等。

5.多吃南瓜、胡蘿蔔：β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）的產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。一週吃5份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20 %胰臟癌的風險。

歌手坣娜在淡出娛樂圈後潛心練習瑜珈，過去曾罹患紅斑性狼瘡；而她的友人則稱她是胰臟癌過世。（張曼芸提供）

胰臟癌6大風險因子 謹記6症狀

衛福部豐原醫院衛教資料顯示，胰臟癌的高危險因子有：

1. 男性：胰臟癌好發於男性，是女性的2倍。

2. 年齡：大部分發生於 60 歲以上，而經常主訴上腹部有非特異性上腹部不適感者。

3. 吸菸、酗酒。

4. 飲食習慣：生活中攝取肉類或脂肪比例偏高者，胰臟癌發生率增加。

5. 曾接受過特定手術：包含部分胃切除、慢性胰臟炎及糖尿病患者，也較易罹患胰臟癌而胰臟癌本身也可能造成慢性胰臟炎及糖尿病，三者關係密切。

6. 遺傳：有幾種遺傳性疾病會增加胰臟癌的發生率，例如：遺傳性胰臟炎，家族一等親中有2個以上胰臟癌患者，其發生率較一般人高2.8到18倍。

衛福部豐原醫院表示，由於位置深藏在胃後面的後腹腔，早期胰臟癌幾乎沒有任何症狀，臨床症狀依腫瘤位置、大小與擴散程度而有變異。一般常見的症狀有：上腹痛、消化不良、持續性經常腹瀉以及糞便呈現灰白色、背痛、黃疸與體重減輕。

