健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

噴嘴直徑不到3毫米！ 小型3D列印機幫助醫生修復聲帶

2025/10/30 17:03

加拿大研究人員開發出小型3D生物列印機，有助於幫助醫生在手術中修復聲帶。圖為示意圖。（擷自freepik）

加拿大研究人員開發出小型3D生物列印機，有助於幫助醫生在手術中修復聲帶。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大麥吉爾（McGill）大學研究人員近日開發迄今為止最小的3D生物列印機。該設備噴嘴直徑僅2.7毫米，旨在幫助外科醫生在手術過程中即時重建從聲帶切除的組織。

根據精準醫療內幕網（Inside Precison Medicine）報導，該研究發表於設備期刊上。研究人員指出，3D列印機成功修復用於培訓外科醫生的聲帶手術模型中的損傷。

約有18%接受聲帶增生切除手術的患者會出現術後纖維化，導致聲帶僵硬，嚴重影響發音能力。目前預防此類併發症的治療方法是，在術後向聲帶注射軟性水凝膠以促進癒合，水凝膠旨在保護在聲帶內生長的新生組織。

但注射水凝膠有個難題，即精確度不足，難以確保水凝膠被放置在正確位置。 而3D列印技術可克服該難題，3D列印機能在手術過程中精準輸送水凝膠，從而重建聲帶的自然形狀和結構。

此列印機的設計靈感源自於象鼻，其微型噴嘴位於1根柔性「象鼻」的末端，動作可由安裝在標準手術顯微鏡上的控制器控制。這讓外科醫生能夠在手術過程中手動控制3D列印過程。

進行演示的研究團隊，先用3D列印機在平面上列印各種形狀，接著又將其用於外科手術訓練的手術模型上。結果顯示，3D列印機能夠高精度修復微小損傷，並能完全重建聲帶。

麥吉爾大學博士生、該研究第一作者格倫（Swen Groen）表示，該設備不僅注重精確性和列印質量，還考慮到外科醫生的可操作性。

麥吉爾大學機械工程教授、該研究資深作者蒙吉奧（Luc Mongeau）對開發出該設備感到不可思議。他坦承最初認為，製造如此小的3D列印機是不可能的挑戰。

蒙吉奧聲稱，研究團隊正努力將該技術轉化為臨床應用，研究下一步是在動物身上測試水凝膠，以測試3D列印機和水凝膠的準確性、易用性和臨床效果。

