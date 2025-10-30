健康網》哺乳媽媽營養加倍！ 7原則守護健康與奶量

國健署指出，哺乳媽媽每天會多消耗約500大卡的熱量，因此更要呵護自己，並注意水分及加強蛋白質補充；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕除了照顧寶寶之外，哺乳媽媽每天會多消耗約500大卡的熱量，因此更要呵護自己，並注意水分及加強蛋白質補充。國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專指出，一般而言，哺乳期間蛋白質等六大營養素及水分、維生素、礦物質都需均衡攝食。哺乳期間也建議多補充不同顏色的蔬果，達到均衡飲食。

記得以下7原則

1.肚子餓就吃，口渴就喝。

2.多喝水、湯品，有助乳汁分泌。

3.攝取全穀雜糧類及蔬菜、水果。

4.選擇優良蛋白質及適量油脂。

5.適度日曬，且多食用富含維生素D的食物。

6.減少高熱量、油炸及加工食品。

7.避免菸、酒、咖啡及濃茶。

國健署指出，哺乳媽媽應攝取全穀雜糧類及蔬菜、水果。（圖取自freepik）

國健署於孕產兒關懷網站分享，乳腺暢通5訣竅。

訣竅1：早期肌膚接觸早期吸吮

生產後即可和寶寶有直接的肌膚接觸，醫護人員將寶寶放在媽媽胸前，沒有包布或衣服的相隔。寶寶會學習觸摸並學習吸吮乳房，刺激媽媽體內泌乳激素以及催產素的產生，有助於奶水分泌以及子宮收縮。

訣竅2：不限次數依寶寶需求哺乳

只要寶寶想吃就應該餵奶，經常且不限制時間的餵奶可刺激奶水分泌，持續移出奶水也可減少乳房腫脹的情形。

訣竅3：左右輪流持續哺乳擠乳

寶寶吸完一邊乳房，如果寶寶還想吃，再給他吸另一邊的乳房，除可讓寶寶吃到足夠的後奶，比較有飽足感，且兩邊乳房都受到刺激持續製造奶水。無法親餵時，擠奶可以緩解脹奶情形也是持續刺激泌乳的方法。

訣竅4：確保寶寶含乳姿勢正確

寶寶在吸吮乳房時必須含住乳頭和大部分的乳暈，下巴貼緊乳房，留意寶寶是否有深而慢的吸吮，如此才可有效吸吮奶水。

訣竅5：舒適環境與寬鬆衣物

選擇舒適安靜的環境，也可藉由輕柔的音樂讓媽媽和寶寶身心愉快。日常衣著上應穿戴適當胸罩支持並保護乳房，避免因摩擦發生破皮現象與胸罩壓迫乳房造成的壓力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

