限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》超加工食品害孩子胖又脂肪肝？營養師2建議
〔健康頻道／綜合報導〕很多家長可能感到困惑，孩子明明吃得不多，卻越來越圓潤？營養師薛曉晶提醒，問題可能出在「吃得太加工」，包括碳酸飲料、薯片、泡麵、甜點等看似美味方便的食物，竟默默危害孩子的健康與代謝。
孩子體重悄悄飆升？小心「隱形殺手」超加工食品！薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，2023年《Jornal de Pediatria》指出，超加工食品（UPF）攝取比例每增加10%，青少年超重或肥胖風險上升約19%（Mescoloto et al., 2023）。
請繼續往下閱讀...
2024年韓國《Nutrients》研究也發現，高UPF攝取者出現代謝相關脂肪肝（MASLD）風險高達1.75倍，中重度肝脂肪變性風險更增加4.19倍（Lee et al., 2024）。這是因為，UPF熱量密度高、營養密度低，導致胰島素阻抗與脂肪囤積，是青少年肥胖與代謝疾病的潛在根源。
薛曉晶表示，別讓看不見的加工食品，成為孩子健康的負擔，從今天起，一起為孩子做出更好的選擇：
●早餐用一杯香醇鮮奶取代含糖飲品
●下午茶換成新鮮水果和堅果
她補充說，少一包洋芋片，多一碗溫暖的燕麥粥，就是給他們身體最棒的「代謝禮物」。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應