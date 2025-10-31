健康網》超加工食品害孩子胖又脂肪肝？營養師2建議

營養師薛曉晶提醒，別讓看不見的加工食品，成為孩子健康的負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多家長可能感到困惑，孩子明明吃得不多，卻越來越圓潤？營養師薛曉晶提醒，問題可能出在「吃得太加工」，包括碳酸飲料、薯片、泡麵、甜點等看似美味方便的食物，竟默默危害孩子的健康與代謝。

孩子體重悄悄飆升？小心「隱形殺手」超加工食品！薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，2023年《Jornal de Pediatria》指出，超加工食品（UPF）攝取比例每增加10%，青少年超重或肥胖風險上升約19%（Mescoloto et al., 2023）。

請繼續往下閱讀...

2024年韓國《Nutrients》研究也發現，高UPF攝取者出現代謝相關脂肪肝（MASLD）風險高達1.75倍，中重度肝脂肪變性風險更增加4.19倍（Lee et al., 2024）。這是因為，UPF熱量密度高、營養密度低，導致胰島素阻抗與脂肪囤積，是青少年肥胖與代謝疾病的潛在根源。

薛曉晶表示，別讓看不見的加工食品，成為孩子健康的負擔，從今天起，一起為孩子做出更好的選擇：

●早餐用一杯香醇鮮奶取代含糖飲品

●下午茶換成新鮮水果和堅果

她補充說，少一包洋芋片，多一碗溫暖的燕麥粥，就是給他們身體最棒的「代謝禮物」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法