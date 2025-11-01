健康網》紫心地瓜高纖、保護心血管 營養師推爽口健胃2吃法

營養師林雨薇說，以1個重量150g的紫心地瓜來說，所含膳食纖維為4.2g，將近是2個拳頭份量的高麗菜纖維量，可說是當季營養食材；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每10個人之中，就有9個人膳食纖維攝取不足。對此，營養師林雨薇建議攝取產季正當時的紫心地瓜，不僅可攝取高纖，其中所含的花青素，對於皮膚與心血管也有好處。此外她推薦懶人版微波加熱法，想吃下午茶或點心時輕鬆DIY；若覺得口感鬆乾，也私房介紹2種新吃法：拌無糖優格，或加優格之後，再加水煮蛋+少許鹽與黑胡椒，變身雞蛋沙拉，清爽又健胃整腸。

1個地瓜纖維量=2拳頭高麗菜

林雨薇曾於臉書發文表示，膳食纖維能預防便秘，更有助於延緩醣吸收、穩定血糖；減少飢餓感、體重控制；調節膽固醇、降低血脂；滋養益菌、守護肝機能；尤其推薦攝取現正出產的紫心地瓜。她說，以1個重量150g的紫心地瓜來說，所含膳食纖維為4.2g，將近是2個拳頭份量的高麗菜纖維量，可說是當季營養食材。

懶人版微波地瓜這樣做

嫌烤地瓜太麻煩？林雨薇也特別於臉書專頁發文與影片分享以下懶人版微波加熱法：地瓜洗淨放耐熱容器→倒入約1公分水→地瓜表皮蓋上「沾濕的紙巾／衛生紙」；接著分2-3次微波，每次約2-5分鐘（依微波爐功率調整）。建議4分鐘→翻面→再4分鐘→最後補2分鐘，用叉子能輕鬆刺穿，即代表已熟。

林雨薇並說明， 紫心地瓜含花青素，對皮膚與心血管具加分作用，而微波也能保留更多花青素。加上纖維豐富有飽足感，屬於 中GI值的原型食物，健康又營養。1條中型紫心地瓜重量約150g，所含碳水 42.8 g，可取代健康成人的一餐白飯主食。

私房推薦變化2吃法

另，林雨薇提及，因微波地瓜口感鬆乾，若覺得不好吃，可採用以下方式增添變化、提升美味：

●拌無糖優格：口感清爽又可整腸健胃。

●變身雞蛋沙拉：加優格，再加水煮蛋與少許鹽與黑胡椒調味。

