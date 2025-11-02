健康網》總是提不起勁？ 研究：做些輕度活動可改善情緒

動一動就能快樂！研究指出，輕度活動如做家事，可以改善隔天情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你有時會覺得沒精神嗎？德州大學阿靈頓分校（The University of Texas at Arlington）最新研究發現，只要將30分鐘的久坐時間改成輕度活動，例如，散步或做家事取代久坐時，就能有效改善這種狀況。

《Medical Xpress》報導，德州大學阿靈頓分校運動機能學教授廖嶽（Yue Liao）與澳洲蒙納許大學（Monash University）研究團隊合作，利用可穿戴式活動監測器追蹤超過350名年輕成年人。研究發現，當受試者在1天中用輕度活動，例如，散步或做家事取代久坐時，隔天的心情與精力都會更好。

研究顯示，只要用輕度活動取代久坐，就能在隔天感受到更好的情緒，而不需要特地去健身房或進行高強度運動。人們不必想著「我一定要去跑步」或「我得做些複雜的運動」，只要少坐一點、多動一點，就能在隔天明顯感受到心情變好。

該研究最近發表於《運動與運動心理學期刊》（Psychology of Sport and Exercise），結果顯示，輕度活動與隔天的情緒與活力提升之間關聯最強；中度到高強度運動（如跑步或健身房訓練）雖有助於改善心情，但效果相對較小；而長時間久坐或清醒躺著，則與隔天情緒變差有關。研究同時也觀察了睡眠時間，但並未發現睡眠長短對年輕人的隔日情緒有明顯影響。

廖嶽說明，「我們觀察的是整個24小時內的身體活動行為，包括睡眠、運動、久坐時間與輕度活動。這個『24小時』的觀點非常關鍵，因為我們並不是單純地說『多做一點這個』，而是強調一天的時間總共只有24小時。從這個角度來看，如果一個人用更多的輕度活動取代久坐時間，隔天的心情就會更好，這正是研究的重點。」

同時，他也強調，這些情緒上的改善並不是來自與他人比較，而是「個人內部」的變化，換言之，也就是人們透過自我調整、在日常活動中做出些微改變所帶來的效益。

最後，廖嶽希望這項研究能讓大眾明白，關鍵在於根據自己平常的習慣做出小幅改變，就能帶來更好的整體健康。

他說：「根據過去的文獻，我們原本以為運動會是影響情緒的主要因素，但分析結果顯示，輕度活動的效果最明顯。其實你不需要流汗或進行劇烈運動，只要比平常多動一點點，就能感受到好處。」

