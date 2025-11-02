自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》總是提不起勁？ 研究：做些輕度活動可改善情緒

2025/11/02 15:27

動一動就能快樂！研究指出，輕度活動如做家事，可以改善隔天情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

動一動就能快樂！研究指出，輕度活動如做家事，可以改善隔天情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你有時會覺得沒精神嗎？德州大學阿靈頓分校（The University of Texas at Arlington）最新研究發現，只要將30分鐘的久坐時間改成輕度活動，例如，散步或做家事取代久坐時，就能有效改善這種狀況。

Medical Xpress》報導，德州大學阿靈頓分校運動機能學教授廖嶽（Yue Liao）與澳洲蒙納許大學（Monash University）研究團隊合作，利用可穿戴式活動監測器追蹤超過350名年輕成年人。研究發現，當受試者在1天中用輕度活動，例如，散步或做家事取代久坐時，隔天的心情與精力都會更好。

研究顯示，只要用輕度活動取代久坐，就能在隔天感受到更好的情緒，而不需要特地去健身房或進行高強度運動。人們不必想著「我一定要去跑步」或「我得做些複雜的運動」，只要少坐一點、多動一點，就能在隔天明顯感受到心情變好。

該研究最近發表於《運動與運動心理學期刊》（Psychology of Sport and Exercise），結果顯示，輕度活動與隔天的情緒與活力提升之間關聯最強；中度到高強度運動（如跑步或健身房訓練）雖有助於改善心情，但效果相對較小；而長時間久坐或清醒躺著，則與隔天情緒變差有關。研究同時也觀察了睡眠時間，但並未發現睡眠長短對年輕人的隔日情緒有明顯影響。

廖嶽說明，「我們觀察的是整個24小時內的身體活動行為，包括睡眠、運動、久坐時間與輕度活動。這個『24小時』的觀點非常關鍵，因為我們並不是單純地說『多做一點這個』，而是強調一天的時間總共只有24小時。從這個角度來看，如果一個人用更多的輕度活動取代久坐時間，隔天的心情就會更好，這正是研究的重點。」

同時，他也強調，這些情緒上的改善並不是來自與他人比較，而是「個人內部」的變化，換言之，也就是人們透過自我調整、在日常活動中做出些微改變所帶來的效益。

最後，廖嶽希望這項研究能讓大眾明白，關鍵在於根據自己平常的習慣做出小幅改變，就能帶來更好的整體健康。

他說：「根據過去的文獻，我們原本以為運動會是影響情緒的主要因素，但分析結果顯示，輕度活動的效果最明顯。其實你不需要流汗或進行劇烈運動，只要比平常多動一點點，就能感受到好處。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中