自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》古早味「芋頭米粉湯」高纖營養豐 秋收享用正當時

2025/10/31 06:36

農糧署表示，芋頭不只好吃，還富含膳食纖維、鉀與維生素，能當主食，也能變身甜點，無論是米粉湯、甜湯還是芋圓，樣樣都美味。（資料照）

農糧署表示，芋頭不只好吃，還富含膳食纖維、鉀與維生素，能當主食，也能變身甜點，無論是米粉湯、甜湯還是芋圓，樣樣都美味。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕秋季收成的芋頭現正鮮上市，無論製作甜點或鹹食都百搭，美味又營養。農糧署分享，芋頭不只好吃，且富含膳食纖維、鉀與維生素，推薦冷冷天氣中來一碗熱呼呼的「芋頭米粉湯」，不僅吃得營養，也能重溫幸福古早味。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文介紹，芋頭大多在春天種植，等到秋天才能收成，也就是說，想吃一顆芋頭得要等待8-10個月。台灣產地中，大甲的黑砂土孕育出鬆軟香Q的芋頭；金門的檳榔芋則以香氣濃郁、口感綿密聞名。

農糧署並提及，芋頭不只好吃，還富含膳食纖維、鉀與維生素，能當主食，也能變身甜點，無論是米粉湯、甜湯還是芋圓，樣樣都能勾起味蕾。此外，涼涼天氣中也推薦依照以下食譜料理「芋頭米粉湯」，不僅芋頭入口即化，綿密香甜；米粉吸滿湯汁，Q彈滑順；再加上蒜酥提味，暖心又暖胃，也吃進樸實幸福味。

芋頭米粉湯輕鬆做

準備材料：芋頭250g、肉絲50g、紅蔥頭20g、泡發香菇絲40g、米粉100g、水1000g。

調味料：鹽、白胡椒份、韭菜末適量。

做法：

1.芋頭切滾刀後，半煎炸至金黃色，撈起備用。

2.爆香紅蔥頭，加入肉絲、香菇絲炒香。

3.原鍋加入水與芋頭煮滾後，轉小火再加入米粉、韭菜末煮熟。

4.最後加入調味料即完成可享用。

農糧署指出，台灣產地中，大甲的黑砂土孕育出鬆軟香Q的芋頭；金門的檳榔芋，則以香氣濃郁、口感綿密聞名；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署指出，台灣產地中，大甲的黑砂土孕育出鬆軟香Q的芋頭；金門的檳榔芋，則以香氣濃郁、口感綿密聞名；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中