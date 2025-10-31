健康網》古早味「芋頭米粉湯」高纖營養豐 秋收享用正當時

農糧署表示，芋頭不只好吃，還富含膳食纖維、鉀與維生素，能當主食，也能變身甜點，無論是米粉湯、甜湯還是芋圓，樣樣都美味。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕秋季收成的芋頭現正鮮上市，無論製作甜點或鹹食都百搭，美味又營養。農糧署分享，芋頭不只好吃，且富含膳食纖維、鉀與維生素，推薦冷冷天氣中來一碗熱呼呼的「芋頭米粉湯」，不僅吃得營養，也能重溫幸福古早味。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文介紹，芋頭大多在春天種植，等到秋天才能收成，也就是說，想吃一顆芋頭得要等待8-10個月。台灣產地中，大甲的黑砂土孕育出鬆軟香Q的芋頭；金門的檳榔芋則以香氣濃郁、口感綿密聞名。

請繼續往下閱讀...

農糧署並提及，芋頭不只好吃，還富含膳食纖維、鉀與維生素，能當主食，也能變身甜點，無論是米粉湯、甜湯還是芋圓，樣樣都能勾起味蕾。此外，涼涼天氣中也推薦依照以下食譜料理「芋頭米粉湯」，不僅芋頭入口即化，綿密香甜；米粉吸滿湯汁，Q彈滑順；再加上蒜酥提味，暖心又暖胃，也吃進樸實幸福味。

芋頭米粉湯輕鬆做

●準備材料：芋頭250g、肉絲50g、紅蔥頭20g、泡發香菇絲40g、米粉100g、水1000g。

●調味料：鹽、白胡椒份、韭菜末適量。

●做法：

1.芋頭切滾刀後，半煎炸至金黃色，撈起備用。

2.爆香紅蔥頭，加入肉絲、香菇絲炒香。

3.原鍋加入水與芋頭煮滾後，轉小火再加入米粉、韭菜末煮熟。

4.最後加入調味料即完成可享用。

農糧署指出，台灣產地中，大甲的黑砂土孕育出鬆軟香Q的芋頭；金門的檳榔芋，則以香氣濃郁、口感綿密聞名；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法