健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

衛福部11月起多項新制上路 不孕症補助增至15萬元、UCC假日就醫新選擇

2025/10/30 14:20

11月起衛福部多項攸關民眾生活與健康的新制將同步上路。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕11月起衛福部多項攸關民眾生活與健康的新制將同步上路，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」、公費流感與新冠疫苗第二階段開打，及假日輕急症中心（UCC）試辦計畫。其中，不孕症補助金額再提高，最高可達15萬元，UCC則提供輕症民眾假日就醫新選擇，部分負擔可省下至少600元。

國健署指出，試管嬰兒補助3.0的重點在於減輕不孕夫妻的經濟壓力，並鼓勵儘早接受治療。未滿39歲者，每胎第1次療程最高可補助15萬元，第2、3次各10萬元，且最多植入1個胚胎；39歲至未滿45歲者，第1次最高補助13萬元，第2、3次各8萬元，最多可植入2個胚胎。盼兼顧早期治療誘因與母嬰安全，提升懷孕成功率，協助更多家庭圓夢。

今年度公費流感與COVID-19疫苗則延續「左流右新」共同接種策略，第二階段自11月1日開放50至64歲、無慢性病的健康成人接種。疾管署提醒，接種流感疫苗能有效降低併發重症與死亡風險，而新冠疫苗可提升對最新主流病毒株LP.8.1的免疫力。

由於流感疫情仍在高原期，公費流感抗病毒藥的擴大使用條件也延長至11月15日，凡出現類流感症狀且屬於高傳播族群者，經醫師評估後即可使用公費藥劑。疾管署指出，及早給藥可明顯降低重症與死亡風險，提醒民眾如有呼吸急促、發燒不退等警訊，應盡速就醫。

此外健保署將於六都率先啟動「週日及國定假日輕急症中心試辦計畫」，共設13處據點，提供發燒、呼吸道、腸胃道症狀、簡單傷口及兒童急性不適等輕症患者假日就醫選擇。盼分流急診量能，讓醫療資源集中於重症病患，預估一年服務約3.6萬人次，健保署將投入2.8億點經費；民眾若選擇UCC看診，比起直奔大醫院急診，也可節省至少600元部分負擔。

