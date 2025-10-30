自由電子報
健康 > 心理精神

清潔成焦慮來源恐非潔癖 醫解析「強迫症」與「強迫人格」差異

2025/10/30 14:23

台北市市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻提醒，所謂的「潔癖」有時其實是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，實際上卻是不同的心理狀態與治療方向。（資料照）

台北市市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻提醒，所謂的「潔癖」有時其實是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，實際上卻是不同的心理狀態與治療方向。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕不少人講求環境清潔，不過假設「清潔」成為焦慮來源，甚至影響生活，可能就不是單純的潔癖，台北市市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻提醒，所謂的「潔癖」有時其實是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，實際上卻是不同的心理狀態與治療方向。

北市聯醫指出，一名年近6旬的家庭主婦A君，長年陷入莫名焦慮與失眠，她每天最耗時的事，不是煮飯或打掃，而是「檢查家中地板是否有落髮」。即使剛檢查過、確定地板乾淨，幾分鐘後仍忍不住再度查看，反覆10多次才罷休。甚至外出買菜途中，也會突然折返家中再次檢查。

雖然外人認為她是「潔癖」，但實際上除了地板一塵不染外，家中其他地方反而因為她沒空整理而雜亂不堪，這類重複、無法控制的行為，正是強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）的典型表現。

楊逸鴻說明，強迫症患者常出現強迫思考與強迫行為，即明知不合理、卻無法停止的念頭或動作，假設症狀造成生活困擾，建議接受治療，過去治療以心理諮商為主，效果有限；隨著精神科藥物進步，現今多採用抗憂鬱劑為主的藥物治療，有時輔以抗焦慮或抗精神病藥，效果良好，大多數患者經一年穩定治療後，大腦功能可恢復平衡，並逐步停藥。

另名年近6旬的主婦B君，同樣重視整潔，卻與A君不同，她檢查地板後若沒發現髮絲，一天內就不再重複檢查，但她對整體秩序要求極高，桌椅要對齊、毛巾四角要平整、冰箱內食物要分類排列等，家中總是一塵不染，但她常為趕進度、力求完美而焦慮不安，甚至因家人打亂秩序而動怒。

楊逸鴻指出，這類情況屬於強迫人格（Obsessive-Compulsive Personality），患者多追求秩序、完美與控制感，有時甚至表現在「囤物」傾向，捨不得丟東西、覺得物品將來一定有用。雖不一定需要治療，但若已造成家庭衝突或生活壓力，仍建議尋求協助，治療方式以心理治療為主，必要時可搭配抗焦慮劑、抗憂鬱劑或安眠藥，效果通常良好，症狀穩定後可逐步停藥。

