健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

62歲婦不菸不酒罹肺腺癌 新式達文西微創切除4天就出院

2025/10/30 15:33

謝女士（左）罹患肺腺癌，透過胸腔外科主任劉又瑋（右）執行的達文西手術，成功以微創方式切除腫瘤，並能迅速恢復生活。（高醫提供）

謝女士（左）罹患肺腺癌，透過胸腔外科主任劉又瑋（右）執行的達文西手術，成功以微創方式切除腫瘤，並能迅速恢復生活。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕62歲謝女士平時不菸不酒、工作和生活作息規律，家族也無肺癌病史，但一次胸部X光檢查，卻意外發現右肺部有小陰影。謝女士接受達文西機器手術切除右下肺葉及淋巴結廓清，術後第4天即可出院，病理報告證實為第1期肺腺癌。醫師提醒，隨著醫療科技進步，罹癌只要能早期發現、治療，術後也能快速恢復、生活如常。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院胸腔外科主任劉又瑋指出，肺癌已連續21年位居國人「癌症死因」第1名。為了擺脫傳統「開胸」手術的恐懼及較長的恢復期，高醫引進新一代複合式手術室與「第４代Xi達文西手術系統」搭配雙主控台，達到「一站式精準定位肺腫瘤切除手術」目標。醫師可於手術中即時定位腫瘤隨即進行切除，大幅縮短流程、提高手術精準度與治療預後，真正達到小傷口、低風險、快速復原的目標。

高醫副院長陳芳銘表示，高醫新設置的複合式手術室，病患在開刀房即可一站式獲得高階影像診斷與精準微創治療，免除過去病患必須在影像檢查單位及開刀房之間的轉送，大幅減少了轉運過程中所帶來的麻醉及感染風險，也間接提高了手術成功率。這項系統可廣泛用於複雜且困難的腦血管、心臟手、神經手、胸腔及腹腔腫瘤手術上，提供更精準及微創化的手術治療。

