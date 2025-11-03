健康網》青光眼別這樣睡 醫談青光眼病友5睡眠建議

青光眼惡化的原因中，睡眠時眼壓控制不良是其中之一。眼科醫師王孟祺提醒，午休趴睡時避免壓到眼球，最好用頸枕墊高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班族趴在桌上午休，看來正常，對於青光眼患者卻可能有負面影響。眼科醫師王孟祺表示，青光眼會惡化，主要是睡眠時眼壓控制不良，可能影響視神經。王孟祺建議避免趴睡，若要趴睡則要使用頸枕墊高，不要壓到眼球。

有青光眼患者朋友問到，睡覺時要採用什麼睡姿比較好？王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」說明，許多青光眼患者惡化有可能是睡眠時眼壓控制不良所導致。因為在躺下時由於血液和體液失去重力的影響而重新分佈，眼壓比直立時來的升高。加上血壓在睡眠時比清醒時來的低，導致視神經的血液灌流變差，有可能因此而導致視神經受損。

因此，睡眠時如何避免眼壓升高的確是青光眼患者要特別注意的事項：

1.最好是平躺著睡，有研究發現使用三角枕將頭墊高20至30度高，可以降低一些眼壓。不過是否要墊高，也要考量對頸椎的影響和是不是會影響睡眠。

2.側睡時不要壓迫到眼球，尤其是不要側向比較嚴重的那隻眼睛。

3.不要趴睡。

4.平躺睡時不要將前臂放在額頭或眼眶上，因為有可能壓迫到眼球造成眼壓上昇。

5.午休時趴睡不要壓到眼球，最好使用甜甜圈枕減少壓迫。

最後王孟祺提醒青光眼病友注意：雖然墊高頭部可能可以降低一些眼壓，但是無法取代眼藥水的降壓作用，千萬不要因此而捨棄藥物的使用。

