健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》非洲豬瘟來襲飲食4對策 肉品加熱「這溫度」安心吃

2025/10/30 17:16

營養師張馨方表示，即使吃到受非洲豬瘟感染的豬肉，也不會讓人體生病，但若肉品來源不明或烹調不熟，仍可能有其他食安風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張馨方表示，即使吃到受非洲豬瘟感染的豬肉，也不會讓人體生病，但若肉品來源不明或烹調不熟，仍可能有其他食安風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕非洲豬瘟來襲，也令人開始猶豫要不要吃豬肉？營養師張馨方表示，雖然新聞看了讓人心驚驚，但是別擔心，非洲豬瘟並不會傳染給人。想要在疫情下安心吃豬肉，建議掌握認明肉品來源、勿買來路不明的豬肉製品、烹調時生熟器具分開使用，尤其肉品須確實加熱，中心溫度須達70°C以上等4大原則，不僅能避免疫情擴散，也能放心吃肉。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，非洲豬瘟（ASF）是一種只會感染豬的病毒，不是人畜共通病，即使吃到受感染的豬肉，也不會讓人體生病，但若肉品來源不明或烹調不熟，仍可能有其他食安風險。

安心吃肉4重點

面對疫情想要安心吃肉，張馨方提醒記得以下4個重點：

認明來源：選擇有檢驗合格標章、產地清楚的豬肉。

確實加熱：肉品烹煮時，中心溫度須達70°C以上，才能真正安心。

勿買來路不明的香腸或火腿：來源不明的肉品，可能是疫情擴散的隱藏管道。

烹調分區：處理生熟食物的器具要分開，避免交叉污染。

替代食材2建議

如果未來豬肉供應變少，可用什麼食材替換營養也不減？對此，張馨方具體提供以下建議：

雞肉、魚肉：高蛋白、低脂肪又好料理。

豆製品、蛋、乳製品：營養密度高、容易取得。

張馨方強調，非洲豬瘟對「豬」才危險，對「人」沒威脅，別被新聞報導嚇到，真正該做的是學會聰明選肉、吃得安心，勿讓錯誤資訊壞了胃口。

