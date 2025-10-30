額頭硬塊竟是「額部骨瘤」 新竹中年婦女手術切除美觀不減

額部骨瘤手術前（左）與手術後（右）的外觀比較。新竹臺大分院整形外科張晏誠醫師以微創內視鏡切除腫瘤，術後額頭平整，切口隱藏於髮際線內。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區1名50歲婦女多年來額頭左側有1顆不痛不癢的小硬塊，起初未加理會，近期發現額頭外觀「有點腫起來」，前往新竹台大分院整形外科就醫，經電腦斷層檢查確認為「額部骨瘤」。雖屬良性，但醫師建議手術切除，手術切除後，除恢復健康，也因手術進步，額頭外觀不減美觀。

新竹臺大分院整形外科醫師張晏誠表示，額部骨瘤是種緩慢增長的良性骨腫瘤，常見於顱顏部位，特別是額骨、顳骨及鼻竇周圍。發生原因尚不明確，可能與遺傳、慢性發炎或局部外傷史有關。病人通常在健康檢查或照鏡子時偶然發現，表現為額頭固定、堅硬、不痛的隆起腫塊。雖大多不會造成不適，但隨腫瘤增大，可能影響外觀，少數病例甚至會壓迫神經或鼻竇，引起頭痛或眼壓感。

張晏誠指出，目前「額部骨瘤」的治療方式是手術切除，相較傳統手術會在額頭留下刀口，現可選擇微創內視鏡手術，將切口隱藏在髮際線內，在內視鏡輔助下進行精準切除腫瘤，也能降低留下臉部疤痕的風險，維持外觀自然。提醒民眾若發現額頭或臉部有異常硬塊，不論是否伴隨疼痛，都應盡早就醫。早期診斷與治療有助於避免併發症與外觀影響。

