新北議員爭取擴大補助腸病毒、RSV疫苗 侯友宜允諾研議

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕低薪高房價、高物價等因素夾擊下，青年不敢生，地方政府祭出育兒福利挽救低生育率，新北市議員陳啟能今（30）日在市政總質詢中指出，行政院、市府應攜手擴大補助腸病毒疫苗至0到6歲幼兒；市議員李宇翔則說，「呼吸道融合病毒疫苗（RSV疫苗）」去年有長效型疫苗問世，這是約90％嬰幼兒都會遇到的疾病，後遺症包含氣喘等，單劑所費不貲，盼市府部分補助。市長侯友宜、衛生局長陳潤秋說，會行文政院，並提專家會議討論。

陳啟能說，新北市平均月薪為4萬1911元，腸病毒疫苗2劑8000元，約等於是一名家長約20％的月薪，價格高昂，市府雖已補助設籍新北市的低收入戶、中低收入戶6歲以下嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗，仍有許多青年家長需要協助，盼政院與市府攜手專案補助0至6歲孩童全面接種疫苗。

侯友宜、陳潤秋表示，願行文政院提出建議。

李宇翔則表示，幾乎90多％的孩子在2歲以前都會感染RSV，後遺症包括氣喘等長期健康影響，中央與各地陸續重視這款疫苗，去年有長效型的疫苗問世，但單劑要價1萬6000元，費用昂貴，不奢望市府全額補助，若市府願做為六都冠軍率先補助新北所剩不多的新生兒，有助民眾成家，否則林口區部分民眾寧願把新生兒戶籍放在育兒福利較佳的桃園。

侯友宜說，讚同李宇翔的想法，交給衛生局好好評估。陳潤秋指出，會提出此項進入專家會議討論。

