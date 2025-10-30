自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

不只新冠！ 研究：流感、帶狀皰疹等病毒感染恐增心臟病與中風風險

2025/10/30 12:29

最新研究指出，流感、帶狀皰疹等常見病毒感染，恐顯著增加心臟病與中風等心血管疾病的風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

最新研究指出，流感、帶狀皰疹等常見病毒感染，恐顯著增加心臟病與中風等心血管疾病的風險；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）最新統合分析顯示，不僅新冠肺炎，其他常見病毒感染如流感、愛滋病毒（HIV）、C型肝炎與帶狀皰疹（shingles）等，也會顯著提高罹患心臟病與中風等心血管疾病的風險。

研究團隊回顧橫跨數十年的155項研究，發現病毒感染會在感染後短期內增加心臟病與中風風險，且長期仍可能造成心血管系統損害。感染流感者在感染後1個月內，罹患心肌梗塞的機率高出一般人6倍；感染新冠病毒者，罹患心臟病或中風的風險則幾乎增加一倍。

研究指出，流感與新冠病毒等急性感染與急性心血管事件（如心肌梗塞）關聯最強；而HIV、C型肝炎與帶狀皰疹等慢性感染，則與冠狀動脈疾病與中風的長期風險上升有關。研究也提到，巨細胞病毒、單純皰疹病毒、A型肝炎、人類乳突病毒（HPV）、呼吸道融合病毒（RSV）、登革熱與屈公病（Chikungunya）等，亦可能與心血管疾病相關，但仍需更多研究確認。

專家：病毒引發發炎反應　疫苗有助降低風險

耶魯大學醫學院感染預防副主任羅伯茲（Scott Roberts）指出：「許多病毒感染都可能透過引發免疫系統過度反應而造成心血管壓力。」他解釋，部分病毒間接導致發炎、凝血與心臟負荷上升，另一些病毒則可能直接攻擊心肌組織。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學院副教授河合幸介（Kosuke Kawai，譯音）博士強調：「預防這種情況的關鍵之一就是接種疫苗。疫苗除了降低流感或其他疾病風險外，也能在一定程度上保護心血管健康。」

研究團隊總結指出，疫苗與及時抗病毒治療可有效減少心血管疾病負擔，而疫苗中的病毒多為滅活或亞單位形式，不會誘發過度免疫反應或損傷心臟組織。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中