健康網》秋季保養氣管 營養師一日三餐

〔健康頻道／綜合報導〕近日變得涼爽了，也許你經常咳嗽或流鼻水。營養師廖欣儀說明，想要平安度過秋冬，氣管保養更為重要。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」分享，進入秋天後，對於過敏體質的人來說，更可能出現喉嚨乾、鼻子過敏、咳嗽等呼吸道不適。想要平安過秋冬，氣管保養真的很重要。

除了保持規律作息外，也可以透過飲食幫助提升免疫力，多吃富含維生素與礦物質的蔬果，幫助身體代謝、增強抗氧化力。

天氣涼爽時，別忘了動一動。無論是輕鬆的有氧運動，或趁著秋高氣爽登山遠足，都能強化心肺功能、讓身心都更輕盈。這樣循序漸進的調養，才是迎接冬天最好的方式。

廖欣儀分享自己的一日三餐，看起來平凡，其實藏著維持營養平衡的小巧思。

●早餐：藍莓優格，清爽又帶點酸甜。藍莓的花青素能幫身體對抗氧化，優格則讓腸胃慢慢醒來。

●午餐：鮭魚炒飯，是蛋白質與好油脂的組合，吃完剛好有力氣繼續下午的忙碌。

●晚餐：牛肉燴飯溫熱滑順，是結束一天的最好慰勞，讓疲憊的身體慢慢恢復。

其實，營養不一定要複雜。

只要三餐有變化、每餐有蔬果、蛋白質與適量澱粉，就能讓身體維持良好狀態。每天的餐桌，都是最實在的營養學。

