健康 > 名人健康事

坣娜胰臟癌逝》研究：紅斑性狼瘡引發胰臟癌 風險倍增

2025/10/30 11:57

美聲天后坣娜傳出病逝。（張曼芸提供）



〔健康頻道／綜合報導〕美聲天后坣娜飽受紅斑性狼瘡所苦，昨驚傳胰臟癌病逝，享年59歲，消息傳出，令演藝圈友人震驚與不捨。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，全身性紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus, SLE）是一種典型的自體免疫疾病，患者的免疫系統錯把自身組織當作敵人攻擊，導致全身性慢性發炎，影響皮膚、關節、腎臟、血液、神經等器官。隨著醫療進步，SLE的存活率已大幅提升，但新的健康風險——癌症也浮現。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，近年多項國際大型研究顯示，SLE患者的整體癌症風險顯著上升，尤其是血液系統與部分實體癌，如肝癌、肺癌、甲狀腺癌、大腸癌等。然而，在眾多癌症中，胰臟癌（pancreatic cancer） 一直是醫界最具挑戰、預後最差的癌症之一，也因此格外受到關注。

黃軒說，據2019年一項胰臟癌的統合分析指出，SLE與胰臟癌風險顯著相關，且風險增加了約1.4 倍。2022年另一篇大型研究也確認，SLE與整體癌症發生增加1.62倍，癌症死亡風險也上升1.52倍，尤其明顯是消化道癌風險會升高。

至於SLE患者該怎麼做？黃軒提及以下4點預防與治療方向：

1.管控發炎／藥量：在醫師評估下，使用「最低有效劑量」免疫抑制治療，並規律追蹤。

2.風險管理：戒菸、控制體重與血糖（尤其新發糖尿病）、規律運動、限酒；這些同時對胰臟癌與心血管都有保護作用。

3.症狀追蹤：若出現無故體重驟降、上腹或背痛、黃膽、油便或血糖突然失控，應及早做胰臟評估，如腹超音波／CT／MRI；必要時進行癌症抽血指數如 CA19-9 ，作為參考。

4.多科合作：風濕免疫科 × 消化內科／腫瘤科共同管理；特別是有胰臟炎病史或新發糖尿病者。

黃軒提醒，SLE患者的多系統症狀常掩蓋癌症警訊，使得胰臟癌更難早期偵測，往往發現即屬晚期。因此，臨床與病人雙方都應採取以下「三控一查」處理策略：

控發炎（減少免疫風暴）。

控共病（糖尿病、胰腺炎、肥胖。

控生活型態，包括戒菸、限酒、運動。

有症狀時及早影像學檢查，如腹部超音波、CT、CA19-9。

黃軒強調，未來亞洲族群的大規模追蹤研究仍是關鍵，特別是在探討不同免疫抑制藥物、性別、共病與遺傳背景下，SLE與胰臟癌之間的交互影響。在此之前，對醫師而言，提醒與警覺就是最好的預防；對患者而言，穩定病情，就是防癌的第一步。

