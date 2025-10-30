自由電子報
健康 > 心理精神

成人也會網路成癮！「愈滑愈空虛、愈空虛愈想滑」有解

2025/10/30 12:07

網路成癮非青少年專利，大人也會因為網路成癮到醫院求助。（衛福部玉里醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕青少年上網路和學習讀書時間衝突，是家長最在意的話題，但現在成年人從工作、社交與娛樂也都在網路上，若影響到睡眠、工作效率與人際關係時，也就是「網路成癮（Internet Addiction）」的徵兆。衛生福利部玉里醫院心理師陳平文說，網癮不是青少年的專利，愈來愈多成年人也因社群軟體、線上遊戲或滑短影音，造成失眠、焦慮與注意力下降，甚至影響職場表現與家庭關係。

衛福部玉里醫院是台灣規模最大的精神專科教學醫院，玉里醫院成癮精神科執行秘書林義盛說，成人網路成癮的形成往往與壓力調節與情緒逃避有關。許多上班族在高壓環境下，透過滑手機或沉浸於網路世界來暫時放鬆；但是，如果上網被當成最主要的情緒調節方式時，大腦獎賞系統會逐漸依賴即時的刺激，導致「愈滑愈空虛、愈空虛愈想滑」的惡性循環。

醫師提到，網路成癮徵兆包括，花費過多時間在線上活動，即使知道應該停止仍難以克制；忽略現實生活功能，如工作效率下降、社交減少；無法上網就焦躁不安；失眠與健康惡化，長時間盯著螢幕導致生理節律混亂。

林義盛說，很多人可能不好意思承認有網路成癮，但網癮非單純的意志力問題，而是心理與行為調節的失衡。研究指出，成人網癮者常伴隨焦慮、憂鬱、孤獨或自尊低落等心理狀態，因此治療的關鍵不僅在於限制上網時間，更重要的是理解背後的心理需求。

醫師也提出解方，幫助民眾戒癮，首先是設定明確的「數位界線」：可利用應用程式限制每日使用時間，或設置「無手機時段」讓自己遠離螢幕；尋找替代性的紓壓方式：如運動、閱讀、手作或與朋友面對面交流，讓大腦除了網路之外，也能透過其他真實世界的活動獲得滿足感；關注情緒與壓力來源：當察覺自己總在焦慮、無聊或失落時滑手機，可嘗試記錄觸發情境，並在心理師或精神科醫師的協助下，學習更健康的情緒調節策略。

心理師陳平文說，重點在於「使用的目的與平衡」，衛生福利部玉里醫院成癮精神科團隊每週二下午成癮門診，提供完整的心理評估、個別治療，協助民眾重建生活節奏、改善情緒調節，恢復對現實生活的掌握感。

