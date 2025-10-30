自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

研究：犬隻衰老生物標記物 有望使人更健康長壽

2025/10/30 11:33

美國1項針對寵物犬的大型研究發現潛在的衰老生物標記物。圖為寵物狗示意圖。（美聯社）

美國1項針對寵物犬的大型研究發現潛在的衰老生物標記物。圖為寵物狗示意圖。（美聯社）

〔翻譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項針對寵物犬的大型研究發現潛在的衰老生物標記物，這些標記物有望在未來幫助犬類和人類活得更長久、更健康。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，該研究發表在衰老細胞期刊上。來自美國塔夫茨（Tufts）大學尚．梅耶（Jean Mayer）美國農業部人類營養老化研究中心（HNRCA）、美國華盛頓大學及其合作機構的科學家們，分析近800只參與「犬類老化計畫」（Dog Aging Project）的犬隻血液樣本。

科學家分析後發現，犬類血液中約有40%小分子會隨著年齡而變化，代表這些分子變化可能蘊含著老化進程的重要線索。

HNRCA高級科學家兼科學顧問、該研究資深作者普羅米斯洛（Daniel Promislow）表示，被稱為代謝物的分子基本上是生命的基石。它們是構成蛋白質、DNA和其他細胞成分的原材料，在維持細胞活力方面發揮著至關重要的作用。

研究團隊還識別出了1種特定且較少研究的代謝物群體，稱為「後翻譯修飾氨基酸」（ptmAAs），這些代謝物與不同品種、大小和性別的狗狗衰老有著強烈的關聯。普羅米斯洛解釋，這類代謝物以2種方式在體內產生，一種是腸道中的細菌消化食物時會產生ptmAAs，另一種是蛋白質分解時也會產生ptmAAs。

雖然ptmAAs的具體來源尚不確定，但研究指出腎臟功能是其中1個關鍵因素。腎臟負責過濾蛋白質分解產物並將其從血液中清除。當研究人員檢查狗血液和尿液中的腎臟相關指標時，發現隨著腎功能下降，ptmAAs往往會積累。這種積累或許能解釋為何某些狗的衰老過程更為健康，並且可能對人類衰老過程提供有價值的見解。

研究人員在比較年輕犬和年老犬的血液化學差異，計劃在接下來的幾年內，追蹤同一批犬隻的代謝物變化。科學家將探索可能隨著年齡增長而改變數量並影響ptmAAs的腸道微生物，還希望利用主人提供的數據來確定肌肉質量的變化（衰老常見現象）是否與ptmAAs相關。

透過利用來自多種不同分子指標的縱向數據，研究人員旨在了解這些生物標記物，能否真正追蹤衰老速度並預測未來健康狀況或壽命，並研究潛在抗衰老療法是否能改變這些生物標記物。

普羅米斯洛說，研究團隊擁有絕佳機會來了解衰老原因和後果，並探索如何確保犬類和人類都能擁有盡可能健康的衰老軌跡。

