健康 > 名人健康事

坣娜胰臟癌逝》癌王初期難發現 黃疸、爆瘦注意

2025/10/30 11:12

女星坣娜（）驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。（J’s娛樂工廠提供）

女星坣娜（）驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。（J’s娛樂工廠提供）

〔健康頻道／綜合報導〕演出電影《愛情來了》等多部影視作品，有「美聲天后」之稱的女星坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，享年59歲。她在生前曾受紅斑性狼瘡所苦，她身邊友人指出，她是因為胰臟癌過世。胰臟癌素有癌王之稱，病程難以察覺，不少人發現異狀時已經是晚期或是有轉移。

近年淡出螢光幕的女星坣娜驚傳因胰臟癌病逝。（J’s娛樂工廠提供）

近年淡出螢光幕的女星坣娜驚傳因胰臟癌病逝。（J’s娛樂工廠提供）

三軍總醫院衛教資料說明，人體是由無數個正常細胞所組成的個體，一般構成身體組織的健康細胞，它們的生長、分裂、修復是有一定的規律，這種過程使得身體保有良的修復功能。

但細胞有時會失去控制生長的能力，增生的太快又缺乏制序，結果製造了過多的組織，也就生成了所謂的腫瘤，而腫瘤可再分為良性與惡性。良性的腫瘤不是癌症。它們通常可以切除，不會蔓延到身體的其它部位，也很少會威脅生命。惡性的腫瘤就是癌症。癌細胞會侵害並破壞鄰近的組織和器官，而且癌細胞會從惡性腫瘤本身蔓延進入血管和淋巴系統，這種情形我們稱做轉移。

約92%的胰臟癌為腺癌，它源自胰外分泌腺體，這種腺體會分泌胰消化酵素來幫助消化。胰臟癌主要長在胰臟頭部，佔60%，體部約15%，5%在尾部，其餘的20%則可能侵犯或經由淋巴轉移到周圍組織，例如小腸、十二指腸、膽管、胃、脾臟、大腸、腹膜等，也可以經由血管轉移到肝及肺部等。

當這些癌細胞轉移到身體其它部位時，新長出的腫瘤與原來的癌細胞的形態是相同的。也就是說，當胰臟癌轉移到肝臟，在肝臟的癌細胞就是胰臟癌細胞，所以我們稱為胰臟癌合併肝轉移，而非原發性肝癌。

三總說明，胰臟癌早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛。如果痛在左上腹，有時病變在胰臟尾部。因此如果察覺自己有下列情形，有時要考慮胰臟癌的可能性。

1.長期（一般大於6個月）腹痛：疼痛通常與姿勢有關，病人平躺或伸張脊椎時

會加劇，病人常使身體成屈縮狀，以緩解疼痛。

2.黃疸：腫瘤壓迫總膽管所造成。

3.不明原因體重減輕：可能與進食不佳以及消化、養分吸收異常有關。

4.合併急性膽囊炎，胰臟炎或者糖尿病，以及不明原因腹瀉。

