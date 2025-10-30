自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「肺癌」長年居癌症死因之首 北市聯醫：早期發現存活率9成

2025/10/30 11:36

肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，被譽為「隱形殺手」，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。（圖取自shutterstock）

〔記者孫唯容／台北報導〕肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，有「隱形殺手」稱呼。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。

北市聯醫指出，為協助民眾及早偵測，國民健康署提供免費「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢服務，符合資格者可每兩年接受一次檢查。這項檢查快速、安全、輻射劑量低，是目前唯一經國際實證能有效偵測早期肺癌的工具。

柯宏叡表示，目前政府補助的肺癌篩檢對象鎖定兩大高風險族群，可免費接受篩檢。不過根據規定，不論以哪種資格接受篩檢，若目前仍有吸菸行為，皆須同意同步參與戒菸服務，讓篩檢與預防能夠並行，真正降低疾病風險。

兩大高風險族群為：

1. 具肺癌家族史者：45至74歲男性或40至74歲女性，若其父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌，即符合資格。

2. 重度吸菸者：50至74歲民眾，吸菸史達20包-年（每日1包持續20年）以上，且目前仍吸菸或戒菸未滿15年者。

柯宏叡也指出，若篩檢結果發現肺部結節，民眾無須過度擔心，約95%的結節屬良性。醫師會依據國際標準指引，安排定期追蹤與必要的後續檢查，以確保安全；同時提醒，肺癌的發生與吸菸、空氣汙染、油煙暴露及家族遺傳等因素密切相關，除了定期篩檢外，戒菸、保持良好生活習慣與維持居家空氣品質，也是預防肺癌的重要關鍵。

北市聯醫表示，若對肺癌篩檢有任何疑問，或想了解是否符合補助資格，民眾可前往北市立聯合醫院陽明院區癌症篩檢小組櫃檯或至胸腔內科門診由專業醫師提供進一步評估與諮詢。

