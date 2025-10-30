自由電子報
一紙急診支援召集令 外界憂醫師荒！三總澎湖分院澄清

2025/10/30 10:51

三總澎湖分院醫師發出「急診醫師召集令」，引發各界緊張。（記者劉禹慶攝）

三總澎湖分院醫師發出「急診醫師召集令」，引發各界緊張。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三總澎湖分院吳姓內科主任，在社群平台突發【急診支援召集令-澎湖分院告急】一文，述明目前急診人力緊張， 懇請各「部隊醫官」或是「醫院醫師」， 能利用休假時間前來支援， 邀請醫師同僚們一起守護離島第一線！此文一出，立即引發澎湖各界緊張，以為澎湖又出現「醫師荒」，但根據了解是國泰醫院支援醫師12月底到期撤離，希望能有新血加入，填補值班缺口。

由吳姓內科主任醫師署名的「急診召集令」，以急診內科 為主，時數6至12小時， 支給金額13392～17400元（每12小時），可彈性調整班別，因飛機班次因素，可安排 6至12小時班。強調離島醫療現靠有限的醫生支撐， 誠摯歡迎能抽空支援的醫師與醫院聯繫。

澎湖縣政府衛生局發現後，立即深入了解，該名年輕醫師在社群網站上提到「告急」等詞句，主要是希望藉此引起更多醫師同好與外界的注意，號召熱心醫師前來支援離島醫療工作，並非表示醫院急診無法運作。衛生局強調目前澎湖地區急診醫療服務仍正常運作，並無中斷或停擺的情形。

三總澎湖分院的醫師人力雖有部分異動，衛生局已與三總總院及衛福部保持密切聯繫，確保醫療量能不受影響，並持續協調醫學中心醫師支援及招募新進醫師，以穩定醫療服務。三總澎湖分院表示，急診除了自己的常駐醫師，還有3家醫學中心支援的醫師。雖然國泰12月底不再支援，三軍總醫院承諾將派員填補缺口，不會增加現有醫師負擔。

三總澎湖分院近年來醫師人力充足，硬體設施也不斷提升。（記者劉禹慶攝）

三總澎湖分院近年來醫師人力充足，硬體設施也不斷提升。（記者劉禹慶攝）

