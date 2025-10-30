67歲婦人無痛血尿 竟是罹癌！達文西手術根除病灶留腎臟

台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕67歲林女士近期出現間歇性無痛血尿，原本以為只是小問題，至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，並造成腎水腫情形，確診為輸尿管泌尿上皮癌後，醫師安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術（需自費）切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。

台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱指出，根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每10萬人中約有40至50例，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。

請繼續往下閱讀...

許竣凱指出，長期吸菸、處於環境污染及具家族史者都是危險因子，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。

泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需要手術或採取其他治療策略。

以手術而言，又有腹腔鏡及達文西手術等選擇，雖然腹腔鏡手術具備傷口小、恢復快的優點，但受限於視野與操作難度，因此目前醫界多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主流。

許竣凱說，達文西手術在三維立體視野下，能精準切除腫瘤，並同步進行輸尿管與膀胱重建，以林奶奶為例，其腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接，完成重建，若經完整切除，病人的五年存活率可達9成，需定期追蹤，降低復發風險。

電腦斷層顯示，左側輸尿管末端有一約5公分大腫瘤。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法