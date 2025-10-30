限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
67歲婦人無痛血尿 竟是罹癌！達文西手術根除病灶留腎臟
〔記者翁聿煌／新北報導〕67歲林女士近期出現間歇性無痛血尿，原本以為只是小問題，至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，並造成腎水腫情形，確診為輸尿管泌尿上皮癌後，醫師安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術（需自費）切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。
台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱指出，根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每10萬人中約有40至50例，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。
請繼續往下閱讀...
許竣凱指出，長期吸菸、處於環境污染及具家族史者都是危險因子，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。
泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需要手術或採取其他治療策略。
以手術而言，又有腹腔鏡及達文西手術等選擇，雖然腹腔鏡手術具備傷口小、恢復快的優點，但受限於視野與操作難度，因此目前醫界多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主流。
許竣凱說，達文西手術在三維立體視野下，能精準切除腫瘤，並同步進行輸尿管與膀胱重建，以林奶奶為例，其腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接，完成重建，若經完整切除，病人的五年存活率可達9成，需定期追蹤，降低復發風險。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應