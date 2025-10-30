自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃冬粉比較健康？ 營養師：吃錯增高血壓風險

2025/10/30 11:39

營養師老辜指出，想吃得清爽又營養，關鍵不在冬粉本身，而是整體飲食的平衡與烹調方式。（資料照）

營養師老辜指出，想吃得清爽又營養，關鍵不在冬粉本身，而是整體飲食的平衡與烹調方式。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬粉看似透明輕盈，常被視為減肥、健康飲食的好選擇，從火鍋到滷味幾乎無所不在。營養師老辜指出，冬粉雖熱量不高，但營養密度不如原料綠豆，且若搭配高油、高鹽料理，將增加高血壓風險。想吃得清爽又營養，關鍵不在冬粉本身，而是整體飲食的平衡與烹調方式。

營養密度

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文表示，雖然冬粉的原料是綠豆，但製作過程中只保留了大部分的澱粉。綠豆原本的礦物質與維生素等，大部分都流失了。從營養密度來看，它比綠豆更單一。

料理方式

老辜提到，光看膨脹後冬粉的低熱量，並不足以評價它是否「健康」。因為真正決定它健康與否的，其實是料理方式、份量，以及整體搭配。韓國相關研究指出，麵食類湯品若鈉攝取過多，將與高血壓風險相關。常見的美味冬粉料理，都少不了油鹽糖的料理與調味。

營養師老辜指出，常見的美味冬粉料理，都少不了油鹽糖的料理與調味；示意圖（資料照）

營養師老辜指出，常見的美味冬粉料理，都少不了油鹽糖的料理與調味；示意圖（資料照）

炒冬粉：多油、高鈉。

涼拌冬粉：常加芝麻油、糖、醬油。

麻辣鍋冬粉：湯頭辣油厚重、鹽分驚人。

加分做法

多放點蔬菜：增加膳食纖維，增加飽足感。

控制油與鹽：注意烹調用油的使用，或重口味湯頭。

搭配優質蛋白質：加豆腐豆乾、魚肉、瘦肉或蛋，美味又營養更均衡。

老辜表示，很多個案認為，冬粉低熱量，適合減肥吃。只要餐餐吃冬粉，就會瘦。但卻忽略了料理方式，以及份量的潛在影響。均衡飲食才是邁向健康的關鍵。至於健康的體態管理，在於整體飲食的選擇，以及份量的控制。

老辜補充，並非否定冬粉，而是希望大家不要「二分法」看待食材。沒有一種食材，是最完美的。請善用食材、學習搭配、懂得節制。最重要的是，我們一起欣賞均衡飲食的美！

