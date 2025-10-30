自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》九層塔是高光感食物 營養師：敏感體質小心攝取

2025/10/30 12:39

營養師高敏敏指出，九層塔是高感光食物，如果是敏感體質又搭配每天大量高感光食物，接觸太陽後，膚色可能會黑很多階，所以要小心攝取。（資料照）

營養師高敏敏指出，九層塔是高感光食物，如果是敏感體質又搭配每天大量高感光食物，接觸太陽後，膚色可能會黑很多階，所以要小心攝取。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕無論是鮮魚湯、鹹酥雞還是三杯海鮮，絕對少不了九層塔的香氣與身影。農糧署說明，台灣栽種的九層塔，依外觀及品種差異。可分為「紅骨九層塔」及「青骨九層塔」兩大類。營養師高敏敏指出，九層塔是高感光食物，如果是敏感體質又搭配每天大量高感光食物，接觸太陽後，膚色可能會黑很多階，所以要小心攝取。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，九層塔分兩類。

風味上略有不同

紅骨九層塔：莖葉部分帶紫色，開紅花，味道較為濃郁，常應用於三杯雞、塔香茄子等重口味料理。

青骨九層塔：全株呈淡綠色，開白花或紅花。味道較為清新，常應用於湯品、鹹酥雞等各式料理。

農糧署補充，九層塔因含有酚類而帶有香氣，卻也因此容易氧化、不耐貯藏。購買及保存時應避免折損或壓傷。購買量較多時，可將九層塔洗淨擦乾，放入保鮮袋中冷藏，或打成泥做成青醬磚，料理更方便。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

