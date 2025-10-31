健康網》脊椎壓迫神經別輕忽！ 醫：不及時治療恐終身癱瘓

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，脊椎減壓手術4大治療目的為：緊急解除神經根壓迫、拯救脊髓循環功能、阻止脊椎變形惡化、重建神經功能完整性。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說到脊椎疾病治療，脊椎減壓手術是極其關鍵卻常被延誤的救命手術！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，多數患者並不知情，直到出現永久性下肢癱瘓或大小便失禁才驚覺嚴重性！而脊椎減壓手術最需要達成的4大治療目的為：緊急解除神經根壓迫、拯救脊髓循環功能、阻止脊椎變形惡化、重建神經功能完整性。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，脊椎減壓手術最需要達成的4大治療目的。

請繼續往下閱讀...

1.緊急解除神經根壓迫

謝炳賢說明，解除神經根壓迫是脊椎減壓手術最致命的首要任務！當椎間盤突出或骨刺壓迫神經根時，受壓的神經就像被重物壓住的水管一樣，完全失去正常傳導功能！這類壓迫最恐怖的後果就是「不可逆神經壞死」，不只造成劇烈疼痛，還會導致肌肉萎縮、感覺喪失！

2.拯救脊髓循環功能

謝炳賢表示，恢復脊髓血液循環是脊椎減壓的「生命線任務」！當脊椎狹窄或腫瘤壓迫脊髓時，血液供應會被完全阻斷，就像心肌梗塞一樣造成脊髓缺血壞死！

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，不只出現間歇性跛行、下肢無力，嚴重時會導致脊髓梗塞，造成永久性截癱。（圖取自freepik）

令人震驚的是，脊髓缺血在初期可能症狀輕微，但神經組織會逐漸「餓死」！不只出現間歇性跛行、下肢無力，嚴重時會導致脊髓梗塞，造成永久性截癱！研究顯示，脊髓血流中斷超過4小時，神經細胞死亡率接近100%！

3.阻止脊椎變形惡化

謝炳賢說，防止脊椎結構進一步變形是減壓手術的結構性目標！當脊椎不穩定或側彎持續惡化時，異常的力學結構會造成「連鎖性神經壓迫」，就像骨牌效應一樣一發不可收拾！

最可怕的是，這類患者初期可能只是輕微背痛，但隨著變形加劇，多節段神經會同時受壓！不只出現雙下肢癱瘓，還會併發呼吸肌無力，嚴重者需要終身依賴呼吸器，就像被折斷的脊柱再也無法支撐身體！

許多脊柱側彎患者因為延遲手術，原本挺拔的身軀變成終身駝背殘疾。

4.重建神經功能完整性

謝炳賢表示，恢復完整神經功能是脊椎減壓手術的終極目標！當多重壓迫造成複合性神經損傷時，患者的感覺、運動、自主神經功能會全面崩潰，造成「脊髓完全性損傷症候群」！

謝炳賢指出，這類患者最痛苦的是全身神經系統癱瘓，就像被切斷所有電源的機器一樣完全停擺！不只四肢癱瘓、感覺全失，連基本的體溫調節、血壓控制都失常。更殘酷的是，患者往往意識清楚卻被困在癱瘓的軀體中！

謝炳賢補充，以上都是將「延誤診治」後的最嚴重結果呈現：如果你或家人出現「後頸痛合併手麻手痛」、「下背痛合併下肢麻木無力」、「走路不穩」或「大小便異常」等症狀，請儘速就醫評估是否需要減壓手術！錯過最佳治療時機，再精湛的技術也難以挽救壞死的神經組織！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法