世界中風日！彰基示警患者年輕化23歲就發病

中風患者掌握黃金搶救時間，復原效果愈好；圖為彰基取栓團隊搶救急性腦出血患者。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕每年10月29日是世界中風日，臨床經驗顯示，中風已不再是高齡族群專屬疾病，20多歲年輕患者也愈來愈多。醫師提醒，若錯過黃金1小時搶救期，恐留下終身後遺症。彰化基督教醫院呼籲民眾一旦出現嘴角歪斜、口齒不清、單側無力等警訊，務必立刻撥打119就醫。

彰基中風中心統計，患者年齡從23歲至103歲皆有，顯示中風早已不是上了年紀才會找上門的疾病，轉入病人中約6成能於60分鐘內完成導管取栓，治療成效明顯。院方為了確保病人在第一時間完成治療，目前至少安排6位跨專科取栓醫師輪值待命，從救護車抵達、影像判讀到導管取栓都分秒銜接。

彰基醫療長張尚文表示，不論深夜或颱風天，醫院都能啟動取栓作業，全台神經內科醫師人力吃緊，彰基透過培訓與留任計畫，穩定醫療量能。在總院長陳穆寬支持下，彰基把取栓評估費全額給醫師，並將9成獎勵費用回饋臨床團隊，形成正向激勵的善循環。

神經外科醫師郭明錡指出，中風治療成效關鍵在於時間與判斷，臨床經驗，仍有約27%的患者因送醫延誤錯過黃金期，如果能夠及時送醫，救回一合並復原良好的成功率會增加很多。

神經內科醫師周鴻杰提醒大家，年輕型中風患者逐年增加，民眾應養成定期檢查血壓、血糖、血脂的習慣，遠離三高危險因子。

