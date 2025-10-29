健康網》坣娜驚傳死訊 曾苦於紅斑性狼瘡 醫：關節痠痛是警訊

唱紅《奢求》的女藝人坣娜驚傳死訊，享年59歲。（年代提供）

〔健康頻道／綜合報導〕唱紅《奢求》的美聲天后坣娜驚傳死訊，享年59歲。坣娜4年前辦完個唱就淡出歌壇，全心投入文化推廣事業，消息一出令親友與粉絲不捨。根據三軍總醫院風濕免疫過敏科衛教資料指出，全身性紅斑性狼瘡是一種免疫系統異常的慢性、發炎性疾病。一般而言，狼瘡僅侵犯少許器官，且並不嚴重，但亦可因重要器官的受損，而造成致命的情況。

唱紅《奢求》、《自由》等夯曲的美聲天后坣娜，傳出因為紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，享年59歲。

根據三軍總醫院風濕免疫過敏科衛教資料指出，全身性紅斑性狼瘡是一種免疫系統異常的慢性、發炎性疾病。身體的免疫系統在正常運作下本應具有保護功能，卻因失控而喪失了自我辨識或迴避的能力，並產生抗體攻擊自身健康的組織和器官。一般而言，狼瘡僅侵犯少許器官，且並不嚴重，但亦可因重要器官的受損，而造成致命的情況。

常見症狀：

狼瘡有說是最好的模仿者，它可以任何姿態出現，卻無跡可尋。其發生通常醞釀徐進，直至一些特殊徵候出現。下列症狀常在疾病早期出現，特別值得注意：

●不明原因的發燒。

●面頰及鼻樑上的紅斑。

●莫名奇妙的倦怠。

●盤狀狼瘡皮疹。

●沒有胃口與體重減輕。

●在日曬或紫外光下產生皮疹（光敏感）。

●關節酸痛。（此為最常見者）

●二或多個關節炎。

●淋巴腺腫大。

●口內或鼻腔潰瘍。

●噁心嘔吐。

●肋膜炎─深呼吸時可致胸痛，與姿勢、運動無關。

●頭痛，情緒低落。

●抽筋。

●易生瘀青。

●貧血。

●大量落髮。

●水腫。

●雷諾氏症候群－指（趾）尖遇冷或情緒變化而有顏色（白、紫、紅）或疼痛麻脹之變化。

診斷標準：

目前臨床實際診斷上，一般皆採用美國風濕學院於1982年修定後的分類依據。如下：

1面部紅斑：主要分佈於兩頰，但在鼻唇摺（俗稱法令紋）間則通常正常。

2盤狀疹：凸起紅斑塊，常有角質化脫屑，或萎縮結疤，形成中凹盤形疹。

3光敏感：曝曬陽光處形成皮疹或紅斑。

4口腔潰瘍：包括口腔或鼻咽潰瘍，常為無痛淺型糜爛，多分布於硬顎部位。

5關節炎：多為2個以上關節炎，但較少造成關節糜爛或破壞。

6漿膜炎 肋膜炎：有確定的肋膜痛，或聽診到摩擦音，或於X光片看到肋膜腔積水。心包膜炎：有心電圖，或聽診摩擦音，或心胞膜積水的證據。

7腎臟病變：持續蛋白尿每日超過0.5克，或單次尿中蛋白質超過3個〝十〞號。細胞圓柱體，可為紅血球、血色素、顆粒性、腎小管性或混合型。

8神經病變：癲癇發作須先排除藥物影響，或有任何代謝異常（如尿毒、酮酸中毒、或電解質失衡）。

9血液病變：溶血性貧血。白血球減少，至少兩次以上低於4000。血小板減少，未受藥物影響下，低於100000。

10免疫病變：狼瘡細胞陽性。抗DNA抗體陽性。抗Sm抗體陽性。抗磷脂質抗體試驗為陽性。

11抗核抗體

以上11項，在罹病期間任何時間若有4個以上為陽性則可診斷。其結果的正確性在96% 以上。

關於全身性紅斑性狼瘡患者的自我照顧，三軍總醫院風濕免疫過敏科建議，規則服藥，勿信偏方；充足休息，適當運動；少油多鈣；時時防曬。

