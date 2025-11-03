自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》銀髮族肌少拉警報！預防攻略4關鍵 吃足熱量也重要

2025/11/03 07:25

好食課營養師楊婷貽指出，想要預防肌少症，長輩每天至少吃到每公斤體重1.2克的蛋白質，若已有肌少症，則可增至1.5克；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師楊婷貽指出，想要預防肌少症，長輩每天至少吃到每公斤體重1.2克的蛋白質，若已有肌少症，則可增至1.5克；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民營養調查指出，台灣65歲以上老人，每3個之中，就有1人有肌少症問題。肌肉量不足不僅影響生活品質，一旦跌倒更可能造成嚴重傷害。好食課營養師楊婷貽（Christina）指出，長者常見肌少症症狀，包括：握力下降、體重不明下降、行動吃力緩慢、反覆跌倒等，日常想要預防，建議應遵循規律運動、吃足熱量、蛋白質、維生素D等4個關鍵原則，有助增肌、強健骨骼。

楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文說明，隨著年齡增長，長輩們活動與食慾減少，很容易就出現肌少症問題。至於如何自我檢測是否患有肌少症？簡易方式為：可用雙手以食指碰食指、拇指碰拇指方式，圈住小腿最粗的地方，如果剛好圈住或有點緊甚至圈不住，代表肌少症風險低，但如果圈起來有空隙，則代表肌少症風險高，建議進一步檢查。

楊婷貽也進一步提及，肌少症常見4症狀如下：

握力下降、重物提不動：日常生活可觀察看看是否可順利打開寶特瓶蓋或罐頭，又或者是毛巾可否擰乾，以此判斷有沒有肌肉無力問題。

行動緩慢容易累：從椅子或是床上站起來都很吃力。

體重不明原因減輕：半年體重減輕>5%。

容易軟腳甚至反覆跌倒

此外，楊婷貽也具體提出預防肌少症的4大關鍵，包括：

規律運動：阻力、負重訓練有助於刺激肌肉合成。

吃足熱量：避免身體熱量不足，導致肌肉分解流失。

補足蛋白質：建議長輩每天至少吃到每公斤體重1.2克的蛋白質，若已有肌少症問題，則可增至1.5克。如果有牙口問題，可將肉去皮去筋，或食用豆腐、魚肉、水煮蛋／蒸蛋等好入口的食材補充。

補充維生素D：維生素D可維持老年人肌肉質量，幫助預防肌少症，建議可多曬太陽，或從鮭魚、蛋、日曬乾香菇、強化乳補充。

楊婷貽強調，多一點關心、多一點營養與運動，不僅可讓長輩們維持好的行動力，也能更健康有活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中