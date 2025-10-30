自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫治感冒不拖慢 4方法養正氣才能真正痊癒

2025/10/30 10:32

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，養正氣應多喝溫水、充足睡眠、飲食清淡、對症下藥。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，養正氣應多喝溫水、充足睡眠、飲食清淡、對症下藥。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕感冒看中醫，擔心拖很久、好不了？其實中醫治感冒，對症下藥也可以恢復得很快！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，中醫不只是「壓下症狀」，而是要扶助體內「正氣」，把外來的「邪氣」（病毒）趕出去，從根本解決問題。而養正氣應多喝溫水充足睡眠飲食清淡對症下藥

周宗翰於臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文分享，常見的感冒類型，與中醫應對方法。

常見的感冒體質

風寒型：怕冷、流清鼻涕、噴嚏連連。

風熱型：喉嚨痛、黃鼻涕、身體發熱。

夾濕型：頭昏沉、身體重、沒胃口。

中藥調體質

風寒型：辛溫解表的藥物如桂枝湯、葛根湯等，幫你發汗散寒。

風熱型：辛涼解表的藥物如銀翹散、桑菊飲等，幫你清熱解毒。

夾濕型：芳香化濕的藥物如藿香正氣散等，幫你排除濕氣、恢復精神。

周宗翰提醒，藥要專業診斷，請勿自行抓藥！

針灸改善循環

周宗翰提到，合谷、曲池、風池等穴位，幫助疏通經絡、祛除風邪，快速緩解頭痛、鼻塞與喉嚨痛。

居家保健

周宗翰表示，感冒初期可多按摩風池穴、迎香穴，並用熱毛巾熱敷肩頸，緩解初期不適。

養正氣這些事一定要做

1.多喝溫水、充足睡眠：身體才有力氣打仗。

2.飲食清淡：少吃炸物、冰品、甜食，避免濕氣、痰液加重。

3.對症下藥：分清楚感冒類型再用藥，才能藥到病除。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中