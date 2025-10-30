健康網》中醫治感冒不拖慢 4方法養正氣才能真正痊癒

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，養正氣應多喝溫水、充足睡眠、飲食清淡、對症下藥。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕感冒看中醫，擔心拖很久、好不了？其實中醫治感冒，對症下藥也可以恢復得很快！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，中醫不只是「壓下症狀」，而是要扶助體內「正氣」，把外來的「邪氣」（病毒）趕出去，從根本解決問題。而養正氣應多喝溫水、充足睡眠、飲食清淡、對症下藥。

周宗翰於臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文分享，常見的感冒類型，與中醫應對方法。

請繼續往下閱讀...

常見的感冒體質

●風寒型：怕冷、流清鼻涕、噴嚏連連。

●風熱型：喉嚨痛、黃鼻涕、身體發熱。

●夾濕型：頭昏沉、身體重、沒胃口。

中藥調體質

●風寒型：辛溫解表的藥物如桂枝湯、葛根湯等，幫你發汗散寒。

●風熱型：辛涼解表的藥物如銀翹散、桑菊飲等，幫你清熱解毒。

●夾濕型：芳香化濕的藥物如藿香正氣散等，幫你排除濕氣、恢復精神。

周宗翰提醒，藥要專業診斷，請勿自行抓藥！

針灸改善循環

周宗翰提到，合谷、曲池、風池等穴位，幫助疏通經絡、祛除風邪，快速緩解頭痛、鼻塞與喉嚨痛。

居家保健

周宗翰表示，感冒初期可多按摩風池穴、迎香穴，並用熱毛巾熱敷肩頸，緩解初期不適。

養正氣這些事一定要做

1.多喝溫水、充足睡眠：身體才有力氣打仗。

2.飲食清淡：少吃炸物、冰品、甜食，避免濕氣、痰液加重。

3.對症下藥：分清楚感冒類型再用藥，才能藥到病除。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法