自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》飲食不該是焦慮來源 心理師談3大飲食障礙

2025/10/30 16:18

心理師蘇琮祺分析，暴食症的關鍵不只是吃很多，而是「失控感」與「代償行為」的惡性循環。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

心理師蘇琮祺分析，暴食症的關鍵不只是吃很多，而是「失控感」與「代償行為」的惡性循環。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人受到容貌焦慮影響，特別是覺得自己不若女星那樣瘦，變得不大敢飲食。諮商心理師蘇琮祺表示，當吃變成焦慮和控制的來源，甚至是一場內心的戰爭，我們就不能只看食量大小，而是開始思考隱藏其中的心理困境。

「我吃太多了嗎？」 厭食症不只是完全不吃

蘇琮祺在臉書粉專「蘇琮祺 諮商心理師」說明，「我是不是吃太多了？」、「也許，我只是比較愛吃？」、「我這樣吃，是不是不正常？」在諮商室裡，我常聽到個案這樣問。

蘇琮祺表示，飲食障礙不是單純的飲食習慣問題，而是一種深層的心理疾患。飲食障礙（Eating Disorder）主要分為三大類：暴食症、嗜食症和厭食症。雖然表現方式不同，但它們有兩個共同的核心特徵：對「食物」有強烈的焦慮感及控制慾；對「體態」出現焦慮和控制的困擾。這些患者對食物的執著，往往源自對「變胖」的深層恐懼，以及對自我身體形象的扭曲認知。

類型一：暴食症——當食物成為發洩，催吐成為懲罰

蘇琮祺舉例：小雅是一位看起來身材標準的上班族。但沒人知道，她每週都會經歷好幾個的「失控」夜晚。下班回家後，她會在兩小時內吃掉一整盒披薩、一桶炸雞、兩包洋芋片和一整盒蛋糕。吃的時候，她感覺自己像「被附身」一樣，無法停止。吃完後，一股強烈的罪惡感湧上心頭，她會立刻衝進浴室催吐，或者連夜跑步兩小時，試圖「抵消」剛才吃進去的熱量。

暴食症的關鍵不只是吃很多，而是「失控感」與「代償行為」的惡性循環。因為有代償行為，暴食症患者的體重覺能維持在正常或稍微過重的範圍，從外表很難察覺。這也是為什麼許多人的痛苦被忽視：「你看起來很正常啊，有什麼問題？」。但患者自己很清楚：那種失控感、那種吃完後的自我厭惡、那種每次都發誓「這是最後一次」卻又一再重複的絕望。

類型二：嗜食症——放棄抵抗，只剩無力

蘇琮祺舉例：阿傑的體重已經高達150公斤。他也有失控的暴食行為，經常在深夜一口氣吃掉三份便當、兩包泡麵和一整袋零食。

但與暴食症不同的是，吃完後他不會催吐，也不會刻意運動。他會感到罪惡，但更多的是無力感和放棄。他吃，是因為情緒難以承受。吃完之後，他只剩空虛和自責，卻沒有行動去「處理」這一切。

如果看過實境節目《沉重人生》，裡面許多體重超過兩、三百公斤，連行走都有困難的個案，很多就是嗜食症的患者。他們的痛苦不只是身體的負擔，更是被那種「明知道不該吃，卻無法停止」的心理折磨。困住他們的，不只是體重，還有那份「我知道，但我就是沒辦法改變」的無力。

類型三：厭食症——不是不餓，而是太怕胖

「厭食症」這個名稱容易讓人誤解，以為患者「討厭食物」、「不想吃東西」。但事實恰恰相反。

蘇琮祺舉例：小美每天只吃一顆蘋果和一小碗不加醬的生菜沙拉。她不是不餓，她的腦海裡充滿了對食物的渴望。但每當想吃東西時，她腦中就會響起一個聲音：「吃了就會變胖」、「你已經夠胖了」、「再忍一下」。即使體重只有35公斤，她照鏡子時看到的仍是「肥胖的自己」。

其實曾有專家建議，厭食症更適合稱為「瘦癮症」。因為患者追求的不是「吃或不吃」，而是「瘦」：渴望看到自己的骨頭、渴望摸到突出的鎖骨和肋骨、渴望胃部空空的感覺、渴望那種「被控制住、沒有東西」的感受。背後的心理機制：當控制成為唯一的安全感，無論是暴食或厭食，背後常常藏著對人生的失控感與情緒調節上的困難。

另一項與飲食相關的心理疾病，為大家常聽說的「厭食症」，心理師蘇琮祺分析，控制成為唯一的安全感的話，背後隱藏人生的失控感。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

另一項與飲食相關的心理疾病，為大家常聽說的「厭食症」，心理師蘇琮祺分析，控制成為唯一的安全感的話，背後隱藏人生的失控感。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有人吃，是為了安撫悲傷與焦慮，有人不吃，是為了懲罰自己或獲得控制感。有人覺得：「至少，我還能決定自己吃或不吃」。在這樣的背景下，食物變得不只是營養跟熱量，而是情緒的出口、自我價值的證明，甚至跟愛與認同綁在一起。

蘇琮祺表示，飲食障礙的治療很不容易，因為它不是單一面向可以解決的問題。真正有效的介入，需要整合「身體、心理、家庭與文化」的四個層面：

1.醫療評估與藥物輔助

2.透過心理諮商，釐清情緒與控制議題

3.家庭與人際關係重建

4.釐清社會文化價值，重建對身體的健康認知

其中，最困難的地方在第四點。因為「飲食障礙」是先進國家的產物！一個殘酷但真實的現象：越先進的國家，飲食疾患的盛行率越高。因為在資源匱乏的地方，「吃」就只是「生存」。當你連飯都吃不飽，根本不會有「我要不要吃」、「吃了會不會胖」的困擾。

但在物質豐裕的社會，食物不再只是生理需求：它是情緒的出口（開心吃、難過也吃）；它是社交的媒介（聚餐、慶祝）；它是身份的象徵（你吃什麼代表你是誰）；它是控制的對象（唯一能掌控的事）。

當「吃」承載了太多意義與壓力，失衡就容易發生。

在這個「瘦才是美」、「吃即有罪」的社會裡，飲食障礙不是個人的問題，而是整個文化都該面對的議題。

食物不該是焦慮痛苦來源

最後蘇琮祺總結，食物本該是滋養身體、帶來愉悅與促進人際的東西，不應成為焦慮和痛苦的來源。當「吃」或「不吃」不再是生存的選擇，而是心理的戰場時，是時候尋求專業的協助了。如果你曾在「吃」這件事上感到焦慮和痛苦，請記住——你不是孤單的，你可以跟身邊的人求助。願我們都能把食物，好好地吃進身體，也還給生活原本該有的美好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中