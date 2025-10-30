健康網》飲食不該是焦慮來源 心理師談3大飲食障礙

心理師蘇琮祺分析，暴食症的關鍵不只是吃很多，而是「失控感」與「代償行為」的惡性循環。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人受到容貌焦慮影響，特別是覺得自己不若女星那樣瘦，變得不大敢飲食。諮商心理師蘇琮祺表示，當吃變成焦慮和控制的來源，甚至是一場內心的戰爭，我們就不能只看食量大小，而是開始思考隱藏其中的心理困境。

「我吃太多了嗎？」 厭食症不只是完全不吃

蘇琮祺在臉書粉專「蘇琮祺 諮商心理師」說明，「我是不是吃太多了？」、「也許，我只是比較愛吃？」、「我這樣吃，是不是不正常？」在諮商室裡，我常聽到個案這樣問。

蘇琮祺表示，飲食障礙不是單純的飲食習慣問題，而是一種深層的心理疾患。飲食障礙（Eating Disorder）主要分為三大類：暴食症、嗜食症和厭食症。雖然表現方式不同，但它們有兩個共同的核心特徵：對「食物」有強烈的焦慮感及控制慾；對「體態」出現焦慮和控制的困擾。這些患者對食物的執著，往往源自對「變胖」的深層恐懼，以及對自我身體形象的扭曲認知。

類型一：暴食症——當食物成為發洩，催吐成為懲罰

蘇琮祺舉例：小雅是一位看起來身材標準的上班族。但沒人知道，她每週都會經歷好幾個的「失控」夜晚。下班回家後，她會在兩小時內吃掉一整盒披薩、一桶炸雞、兩包洋芋片和一整盒蛋糕。吃的時候，她感覺自己像「被附身」一樣，無法停止。吃完後，一股強烈的罪惡感湧上心頭，她會立刻衝進浴室催吐，或者連夜跑步兩小時，試圖「抵消」剛才吃進去的熱量。

暴食症的關鍵不只是吃很多，而是「失控感」與「代償行為」的惡性循環。因為有代償行為，暴食症患者的體重覺能維持在正常或稍微過重的範圍，從外表很難察覺。這也是為什麼許多人的痛苦被忽視：「你看起來很正常啊，有什麼問題？」。但患者自己很清楚：那種失控感、那種吃完後的自我厭惡、那種每次都發誓「這是最後一次」卻又一再重複的絕望。

類型二：嗜食症——放棄抵抗，只剩無力

蘇琮祺舉例：阿傑的體重已經高達150公斤。他也有失控的暴食行為，經常在深夜一口氣吃掉三份便當、兩包泡麵和一整袋零食。

但與暴食症不同的是，吃完後他不會催吐，也不會刻意運動。他會感到罪惡，但更多的是無力感和放棄。他吃，是因為情緒難以承受。吃完之後，他只剩空虛和自責，卻沒有行動去「處理」這一切。

如果看過實境節目《沉重人生》，裡面許多體重超過兩、三百公斤，連行走都有困難的個案，很多就是嗜食症的患者。他們的痛苦不只是身體的負擔，更是被那種「明知道不該吃，卻無法停止」的心理折磨。困住他們的，不只是體重，還有那份「我知道，但我就是沒辦法改變」的無力。

類型三：厭食症——不是不餓，而是太怕胖

「厭食症」這個名稱容易讓人誤解，以為患者「討厭食物」、「不想吃東西」。但事實恰恰相反。

蘇琮祺舉例：小美每天只吃一顆蘋果和一小碗不加醬的生菜沙拉。她不是不餓，她的腦海裡充滿了對食物的渴望。但每當想吃東西時，她腦中就會響起一個聲音：「吃了就會變胖」、「你已經夠胖了」、「再忍一下」。即使體重只有35公斤，她照鏡子時看到的仍是「肥胖的自己」。

其實曾有專家建議，厭食症更適合稱為「瘦癮症」。因為患者追求的不是「吃或不吃」，而是「瘦」：渴望看到自己的骨頭、渴望摸到突出的鎖骨和肋骨、渴望胃部空空的感覺、渴望那種「被控制住、沒有東西」的感受。背後的心理機制：當控制成為唯一的安全感，無論是暴食或厭食，背後常常藏著對人生的失控感與情緒調節上的困難。

另一項與飲食相關的心理疾病，為大家常聽說的「厭食症」，心理師蘇琮祺分析，控制成為唯一的安全感的話，背後隱藏人生的失控感。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有人吃，是為了安撫悲傷與焦慮，有人不吃，是為了懲罰自己或獲得控制感。有人覺得：「至少，我還能決定自己吃或不吃」。在這樣的背景下，食物變得不只是營養跟熱量，而是情緒的出口、自我價值的證明，甚至跟愛與認同綁在一起。

蘇琮祺表示，飲食障礙的治療很不容易，因為它不是單一面向可以解決的問題。真正有效的介入，需要整合「身體、心理、家庭與文化」的四個層面：

1.醫療評估與藥物輔助

2.透過心理諮商，釐清情緒與控制議題

3.家庭與人際關係重建

4.釐清社會文化價值，重建對身體的健康認知

其中，最困難的地方在第四點。因為「飲食障礙」是先進國家的產物！一個殘酷但真實的現象：越先進的國家，飲食疾患的盛行率越高。因為在資源匱乏的地方，「吃」就只是「生存」。當你連飯都吃不飽，根本不會有「我要不要吃」、「吃了會不會胖」的困擾。

但在物質豐裕的社會，食物不再只是生理需求：它是情緒的出口（開心吃、難過也吃）；它是社交的媒介（聚餐、慶祝）；它是身份的象徵（你吃什麼代表你是誰）；它是控制的對象（唯一能掌控的事）。

當「吃」承載了太多意義與壓力，失衡就容易發生。

在這個「瘦才是美」、「吃即有罪」的社會裡，飲食障礙不是個人的問題，而是整個文化都該面對的議題。

食物不該是焦慮痛苦來源

最後蘇琮祺總結，食物本該是滋養身體、帶來愉悅與促進人際的東西，不應成為焦慮和痛苦的來源。當「吃」或「不吃」不再是生存的選擇，而是心理的戰場時，是時候尋求專業的協助了。如果你曾在「吃」這件事上感到焦慮和痛苦，請記住——你不是孤單的，你可以跟身邊的人求助。願我們都能把食物，好好地吃進身體，也還給生活原本該有的美好。

