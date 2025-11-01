健康網》生產陣痛是正常現象！ 專家教3招有助緩和不適

生產的陣痛是一種生理的正常變化，國健署建議準媽媽們，生產時的因應在於，相信自己、放鬆身體，盡量讓生產陣痛自然的開始；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕、生產是一個正常的生理過程，子宮收縮引發陣痛或腰痠的感覺，陣痛使子宮頸變軟及擴張，因此，生產的陣痛是一種生理的正常變化。由於近年來準媽媽的營養狀態好，運動機會少，而且胎兒常常比較大，所以產程可能會出現比預期延長的情況，準父母要更加有耐性。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」建議準媽媽3個做法，以緩和生產不適感。

國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料指出，懷孕、生產子宮收縮疼痛可能帶來不舒服，事實上，陣痛是經陰道生產的必要表徵，但是可以透過各種方法來減輕，不必過度畏懼。在心理上改變想法可以增加自己的信心，放開身體，肌肉才會比較放鬆，或者藉由減痛分娩改善生產疼痛，順利生產。

因為子宮頸正常情況下是要慢慢張開，產程的長短受到胎次、生產間隔、心理狀態、胎兒的胎方位與姿勢、準媽媽的骨盆形狀與大小及子宮收縮等因素影響。因此，待產的過程需要一段時間，一般第1胎約需要12-18小時，第2胎約需要8-10小時。

準父母最好在生產前幾個月就開始接受產前教育，瞭解生產的變化過程，自然舒緩疼痛的方式和各種鎮痛藥劑。

緩和生產不適感的基本知識與方法:

1.維持自己在最佳身心狀態：注意營養、保持良好的體能、維持愉快情緒。

2.產前做充分準備：充分瞭解待產和生產的過程、備好自己喜歡的音樂、做出自己可以放心的正確決定、溝通與選擇能符合自己生產期望的陪伴者。

3.生產時的因應：相信自己並接受正常生產就是需要一段時間、放鬆身體，盡量讓生產陣痛自然的開始、待產過程中自由活動或選擇舒服的姿勢、有持續性的支持與陪伴者。

