健康網》慢性疲勞10警訊大公開 找回活力必學這5招

2025/11/04 08:23

翰醫堂中醫診所中醫師表示，想要擺脫慢性疲勞，飲食上應多蔬果、少攝取咖啡因；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕總是覺很累、全身不舒服？小心不只是疲勞睡不夠！翰醫堂中醫診所中醫師表示，若有低度發燒或畏寒、活動後持續24小時以上疲倦、喉痛、頭痛、全身無力、痠痛，甚至出現記性差、淋巴結腫痛、非發炎性關節炎、睡眠障礙等10種狀況，可能就是慢性疲勞找上門！建議日常維持規律作息與睡眠、調整飲食、適度運動、做好壓力管理、定期健檢，有助緩解與改善。

1分鐘自我檢測症候群

中醫師於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文表示，慢性疲勞症候群的核心特徵是：持續的疲勞感，即使休息也無法緩解。至於診斷標準則是症狀持續6個月以上，並伴隨以下至少4 項次要症狀：

低度發燒或畏寒。

活動後持續24小時以上的疲倦。

喉嚨痛。

廣泛性頭痛。

全身肌肉無力。

肌肉痠痛。

●記憶力下降、注意力不集中、情緒低落。

●頸部或腋下淋巴結腫痛。

移動性的非發炎性關節痛。

睡眠障礙（嗜睡或失眠）。

日常5撇步緩解助改善

此外，中醫師並進一步於臉書專頁發文說明，想要擺脫慢性疲勞，日常生活可掌握以下5招，有助改善或緩解：

規律作息與睡眠：如固定睡眠時間，建立生理時鐘；避免睡前滑手機、喝咖啡因飲料；白天小睡控制在30分鐘內。

飲食調整：少量多餐，能量更穩定；多吃蔬菜、水果、全穀類；少吃咖啡因、酒精、精緻糖、加工品、高油食物；諮詢後可補充維生素B群、鎂、鐵等營養素。

適度運動：選擇適合自己的運動，如散步、慢跑、游泳、瑜珈等；循序漸進，避免操過頭；上班族記得起身動一動，拒當久坐族。

壓力管理：學習深呼吸、冥想、瑜珈等放鬆技巧；和家人朋友聊聊，或找專業人士尋求支持。

定期健檢：掌握自身健康狀況，以期早一步發現問題。

