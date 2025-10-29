限制級
健康網》孕期牙痛不能治？醫破迷思：放任發炎2風險嚴峻
〔健康頻道／綜合報導〕孕期牙痛真的不能治療嗎？別讓迷思害了你和寶寶。新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹強調，不看牙才更會影響寶寶健康！懷孕時荷爾蒙變化，牙齦容易腫脹、出血，再加上孕吐和飲食頻繁，酸蝕、蛀牙的機會大幅增加。如果放任牙齒發炎，細菌進入血液循環，不只導致牙周病，還可能增加早產、低體重兒的風險。
張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，牙科治療≠有害行為：
●洗牙、補牙：安全無虞。
●照X光：有鉛衣防護，劑量極低。
●局部麻醉：可選孕婦可用藥物，安全性高。
●真正危險的是：拖延治療，讓細菌慢慢腐蝕、擴散。
張瑜芹分享，孕媽咪牙齒保健小叮嚀：
●懷孕前先完成一次牙科檢查，預防勝於治療。
●孕期第2、3期都能安全治療，遇到牙痛別硬撐。
●每天刷牙＋牙線，減少口腔細菌滋生。
●少吃含糖零食，降低蛀牙風險。
張瑜芹補充，很多人以為「孕婦就該忍」，但忍痛從來不是勇敢，而是讓自己和寶寶陷入更高風險。牙齒問題不是靠忍耐能過去，細菌也不會因為你懷孕就客氣。真正的勇敢，不是什麼都撐著不看醫生，而是願意在對的時間接受正確治療。想讓寶寶更健康，先守護好自己的口腔健康！
