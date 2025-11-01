自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》「睫毛倒插」療法一次看 養出美睫避免4件事

2025/11/01 20:12

眼科醫師林芸萱表示，揉眼睛易拉扯睫毛，使睫毛斷裂，甚至可能導致睫毛倒插，應盡量避免；情境照。（圖取自shutterstock）

眼科醫師林芸萱表示，揉眼睛易拉扯睫毛，使睫毛斷裂，甚至可能導致睫毛倒插，應盡量避免；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都有過睫毛掉進眼裡的不舒服經驗，然而若是睫毛長錯方向，就不只是單純的異物感，而是醫學上所稱的「睫毛倒插」。眼科醫師林芸萱表示，睫毛倒插除可能導致眼睛反覆紅腫、流淚，嚴重時甚至會引發角膜炎而影響視力。除可經由拔除、電燒法、冷凍法、手術治療改善外，日常也應注意避免揉眼睛、過度夾睫毛、頻繁接睫毛、小心使用睫毛生長液，以防出現倒插、脫落等狀況。

林芸萱接受《美醫誌》採訪表示，睫毛倒插指的是睫毛生長方向異常，摩擦到眼睛表面的角膜或結膜。常見原因包含眼睛慢性發炎、反覆的感染，也有可能是受傷產生的眼睛結疤，或是眼瞼鬆弛、眼瞼內翻以及一些自體免疫皮膚疾病等造成。如果一直不治療，可能會造成反覆感染、角膜破皮、角膜潰瘍，甚至是結疤，產生永久性的視力損傷。

4種常見睫毛倒插治療

林芸萱進一步說明，睫毛倒插的治療方式，會根據成因、嚴重程度和範圍而有所不同，目前較常見4種治療方式如下：

拔除倒插的睫毛：用鑷子將長錯方向的睫毛拔除，雖簡單快速，門診可立即處理，但睫毛會再長出來，約2-6週後便需再次拔除。

電燒法：使用雷射或電燒的探頭，利用熱能與電流破壞倒插的睫毛毛囊，可選擇性的處理倒插的睫毛，但約有20-40%機率會復發，治療次數可能需要2-5次。

冷凍法：冷凍法是利用低溫探頭，如液態氮接觸睫毛根部，凍結毛囊，使其失去功能。治療範圍較廣，僅需約1-2次的治療，缺點是會造成施作處的眼瞼膚色素變淡或有結疤的可能。

睫毛倒插手術：透過重新調整毛囊方向，以根治睫毛倒插的問題，適合處理大範圍的睫毛倒插狀況，只有少數患者可能仍需在幾年後再次微調。

這樣做養出纖長美睫

林芸萱醫師建議，想要養護睫毛，日常應注意清潔，尤其眼妝須卸除乾淨，以減少眼瞼發炎狀況。另，睫毛跟頭髮一樣都是角蛋白結構，飲食上可多補充蛋白質，以及可幫助滋養睫毛的維生素B群。此外，生活應盡量作息正常，如果壓力太大、睡眠不足，也有可能導致脫毛。因此，適當休息與充足睡眠也很重要。

避免4件事傷睫毛

另，林芸萱醫師也提出幾個常見錯誤習慣，提醒應避免這些傷害睫毛的小動作：

揉眼睛：換季時常常眼睛很癢，或是疲憊時經常會揉眼睛提神，這個動作會拉扯睫毛，使睫毛斷裂，甚至還可能導致睫毛倒插。

過度夾睫毛：很多人在畫眼妝時會過度夾睫毛或拉扯睫毛，這個動作也有可能導致睫毛斷裂、破壞毛囊，讓睫毛變得更細、更稀疏，甚至永久脫落。

頻繁接睫毛：如果接睫毛的頻率太高，或是用拉扯的方式來卸除睫毛，可能會造成睫毛牽引性的脫落。

小心使用睫毛生長液：睫毛生長液通常含有前列腺素衍生物，這些成分確實會幫助睫毛變長變黑，但也可能會導致黑眼圈加深、眼窩凹陷，在選擇時要特別注意。

林芸萱提醒，睫毛倒插雖然看起來是個小問題，卻可能影響日常生活，甚至對眼睛造成傷害。若出現持續性的眼睛紅、流淚或異物感，務必及早就醫，讓專業醫師確認病因並給予治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中