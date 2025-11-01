健康網》「睫毛倒插」療法一次看 養出美睫避免4件事

眼科醫師林芸萱表示，揉眼睛易拉扯睫毛，使睫毛斷裂，甚至可能導致睫毛倒插，應盡量避免；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都有過睫毛掉進眼裡的不舒服經驗，然而若是睫毛長錯方向，就不只是單純的異物感，而是醫學上所稱的「睫毛倒插」。眼科醫師林芸萱表示，睫毛倒插除可能導致眼睛反覆紅腫、流淚，嚴重時甚至會引發角膜炎而影響視力。除可經由拔除、電燒法、冷凍法、手術治療改善外，日常也應注意避免揉眼睛、過度夾睫毛、頻繁接睫毛、小心使用睫毛生長液，以防出現倒插、脫落等狀況。

林芸萱接受《美醫誌》採訪表示，睫毛倒插指的是睫毛生長方向異常，摩擦到眼睛表面的角膜或結膜。常見原因包含眼睛慢性發炎、反覆的感染，也有可能是受傷產生的眼睛結疤，或是眼瞼鬆弛、眼瞼內翻以及一些自體免疫皮膚疾病等造成。如果一直不治療，可能會造成反覆感染、角膜破皮、角膜潰瘍，甚至是結疤，產生永久性的視力損傷。

4種常見睫毛倒插治療

林芸萱進一步說明，睫毛倒插的治療方式，會根據成因、嚴重程度和範圍而有所不同，目前較常見4種治療方式如下：

●拔除倒插的睫毛：用鑷子將長錯方向的睫毛拔除，雖簡單快速，門診可立即處理，但睫毛會再長出來，約2-6週後便需再次拔除。

●電燒法：使用雷射或電燒的探頭，利用熱能與電流破壞倒插的睫毛毛囊，可選擇性的處理倒插的睫毛，但約有20-40%機率會復發，治療次數可能需要2-5次。

●冷凍法：冷凍法是利用低溫探頭，如液態氮接觸睫毛根部，凍結毛囊，使其失去功能。治療範圍較廣，僅需約1-2次的治療，缺點是會造成施作處的眼瞼膚色素變淡或有結疤的可能。

●睫毛倒插手術：透過重新調整毛囊方向，以根治睫毛倒插的問題，適合處理大範圍的睫毛倒插狀況，只有少數患者可能仍需在幾年後再次微調。

這樣做養出纖長美睫

林芸萱醫師建議，想要養護睫毛，日常應注意清潔，尤其眼妝須卸除乾淨，以減少眼瞼發炎狀況。另，睫毛跟頭髮一樣都是角蛋白結構，飲食上可多補充蛋白質，以及可幫助滋養睫毛的維生素B群。此外，生活應盡量作息正常，如果壓力太大、睡眠不足，也有可能導致脫毛。因此，適當休息與充足睡眠也很重要。

避免4件事傷睫毛

另，林芸萱醫師也提出幾個常見錯誤習慣，提醒應避免這些傷害睫毛的小動作：

●揉眼睛：換季時常常眼睛很癢，或是疲憊時經常會揉眼睛提神，這個動作會拉扯睫毛，使睫毛斷裂，甚至還可能導致睫毛倒插。

●過度夾睫毛：很多人在畫眼妝時會過度夾睫毛或拉扯睫毛，這個動作也有可能導致睫毛斷裂、破壞毛囊，讓睫毛變得更細、更稀疏，甚至永久脫落。

●頻繁接睫毛：如果接睫毛的頻率太高，或是用拉扯的方式來卸除睫毛，可能會造成睫毛牽引性的脫落。

●小心使用睫毛生長液：睫毛生長液通常含有前列腺素衍生物，這些成分確實會幫助睫毛變長變黑，但也可能會導致黑眼圈加深、眼窩凹陷，在選擇時要特別注意。

林芸萱提醒，睫毛倒插雖然看起來是個小問題，卻可能影響日常生活，甚至對眼睛造成傷害。若出現持續性的眼睛紅、流淚或異物感，務必及早就醫，讓專業醫師確認病因並給予治療。

