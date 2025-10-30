健康網》黑、白木耳搭配防秋燥 護心血管吃「它」

中醫師余雅雯表示，黑木耳有助於養腎、護心血管。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕黑、白木耳雖然外觀相似，但功效卻截然不同。中醫師余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，以中醫角度來看，黑木耳有助於養腎、護心血管，白木耳則有助於養肺。特別在秋天這個「燥氣當令」的季節，白木耳可說是潤肺的最佳食材之一！兩者搭配不僅能預防秋燥，還有助於提升免疫力與養顏美容。

●黑木耳入腎：補血潤燥、強筋健體

余雅雯提到，傳統中醫認為，黑色入腎。黑木耳味甘、性平，具有滋養潤燥、潤腸通便、補氣生血等功效，能改善便祕、痔瘡、腰痠腿軟與肢體麻木等問題。此外，黑木耳還可幫助調整血液黏稠度，預防血管硬化、心肌梗塞與腦中風，是氣血不足者或中老年人的理想食材。

●白木耳入肺：潤肺止咳、滋陰養胃

余雅雯指出，白木耳（又稱銀耳、雪耳）味甘、性平，白色入肺，能養肺潤燥、生津止咳、滋陰益胃。常用於改善無痰乾咳、痰中帶血、腸燥便祕、老年性喘息，或病後體虛、虛熱口渴、胃口不佳等症狀。

白木耳富含天然膠質與多醣體，被譽為「菌中之冠」。它不像一般人以為的「寒涼食物」，反而性質溫和、滋補力強。由於營養豐富又價格平實，近年來更被許多孕婦視為平價燕窩，用來養顏美容、潤肺生津。

中醫師余雅雯指出，秋天「燥氣當令」，白木耳可說是潤肺的最佳食材之一。

入秋養生小叮嚀

●多吃白色、滋潤食材：銀耳、山藥、蓮藕、百合、梨子。此外，富含膠質或質地黏稠的食物，潤燥效果更佳。

●少吃辛辣刺激食物：蔥、薑、蒜、辣椒。

●適度補水、保持規律作息，有助維持肺氣充足、津液充盈。

余雅雯說明，黑木耳與白木耳營養價值相近（黑木耳略高），富含蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素B2、多醣體與植物性膠質等。不僅能補血健骨、促進腸胃蠕動、減少脂肪吸收，還能增強免疫功能、抗病毒與抗腫瘤。

余雅雯表示，白木耳在防止皮膚老化、延緩老年斑形成的效果尤為顯著，因此有「外行人吃燕窩，內行人吃白木耳」的俗語。黑木耳則在改善血液循環、降低血液黏稠度方面表現突出，有助預防心血管疾病，是中老年人及久坐族的保健好食材。

余雅雯補充，秋天最重要的養生原則是「潤而不燥」。白木耳潤肺養陰、黑木耳養腎補血，兩者搭配食用，內外兼顧，不僅能預防秋燥，也能提升免疫力與整體健康。

