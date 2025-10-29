自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》「假日輕急症中心」週日上路 位置與科別QA一次看懂

2025/10/29 17:57

今（2025）年初發生急診壅塞，醫護怨聲載道。示意圖。（圖取自freepik）

今（2025）年初發生急診壅塞，醫護怨聲載道。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了緩解年初發生的急診壅塞，衛福部在今（29）日宣布「假日輕急症中心」（UCC）將在11月2日開始營運，在6都選出13家醫院等地，讓民眾在遇上輕傷或發燒的狀況，不必擠大醫院掛急診。民眾若受到部分傷害或是輕症，可先到假日輕急症中心，但不開立慢性處方箋。

健保署的計畫內容指出，假日輕急症中心的主要目標為紓解急診壅塞，並且在災害時轉為急救中心，強化醫療韌性。同時設有監測指標，每月監測掌握執行狀況。自由健康網為你整理最常見的5項問題，幫助大眾能快速找到最近的急症中心。

Q：假日輕急症中心在哪？

A：

台北：聯合醫院林森院區、昆明院區、信義門診部

新北：恩樺醫院、怡和醫院

桃園：龍潭敏盛、大園敏盛、大明醫院、中美醫院

台中：臺安醫院雙十分院、家健聯合診所

台南：永川醫院

高雄：文雄醫院

Q：假日急症中心診療時間為？

A：診療時間固定在週日與國定假日的上午8時到晚間12時，試辦時間自2025年11月1日到2026年12月31日止。

Q：哪些狀況需要到假日輕急症中心？我可以掛哪些科？

A：服務範圍以內（兒）科與外（骨）科為主。

另外，耳鼻喉科與眼科可依需求設置或採遠距會診，收案對象以檢傷分類第3至第5級病人為主，不得開立慢性病處方箋。

Q：若是很嚴重的傷害或病症，要找假日輕急症中心嗎？

A：若遇緊急或複雜病況，則啟動「綠色通道」轉送後援醫院。

Q：費用怎麼算？

A：健保署說明，部分負擔比照基層醫療單位急診，收取150元。

Q：醫護人員的薪資怎麼算？

A：健保署表示，醫師白班給付1.5萬元、夜班2萬元，護理人員白班4千、夜班6千元；遇4天以上連假，醫師與護理費加倍發放，醫療費用再加成三成。

載入中