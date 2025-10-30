自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》慢性疲勞影響專注力 中醫授5招恢復能量

2025/10/30 19:43

中醫師指出，透過規律作息、均衡飲食、適度運動與壓力管理，再加上定期健檢觀察健康狀況，就能逐步恢復能量。（圖取自freepik）

中醫師指出，透過規律作息、均衡飲食、適度運動與壓力管理，再加上定期健檢觀察健康狀況，就能逐步恢復能量。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕總是覺得睡再多也提不起精神？慢性疲勞不僅影響專注力與情緒，還可能是身體發出的警訊。翰醫堂中醫診所中醫師在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，擺脫慢性疲勞，關鍵不在於「硬撐」，而是讓身體重新找回節奏。透過規律作息均衡飲食適度運動壓力管理，再加上定期健檢觀察健康狀況，就能逐步恢復能量。

中醫師5招教你擺脫慢性疲勞：

1.規律作息與睡眠

．固定睡眠時間，建立生理時鐘。

．避免睡前滑手機、喝咖啡因。

．白天小睡控制在 30 分鐘內。

2.飲食調整

．少量多餐，能量更穩定。

．多吃：蔬菜、水果、全穀類。

．少吃：咖啡因、酒精、精緻糖、加工品、高油食物。

．諮詢後可補充：維生素B群、鎂、鐵。

3.適度運動

．選擇適合自己：散步、慢跑、游泳、瑜珈。

．循序漸進，避免操過頭。

．上班族記得起身動一動，拒當「久坐族」。

4.壓力管理

．學放鬆技巧：深呼吸、冥想、瑜珈。

．尋求支持：和家人朋友聊聊，或找專業人士。

5.定期健檢

．掌握自身健康狀況，早一步發現問題。

