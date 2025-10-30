自由電子報
健康網》嘴饞又怕血糖飆？ 營養師推4款點心補給蛋白不升醣

2025/10/30 07:29

營養師黃雅鈺表示，單純嘴饞想吃東西時，建議選擇不升醣食物，如原型蛋白質食物毛豆等，可減少血糖波動；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是常常覺得嘴饞，卻又擔心吃東西血糖飆？營養師黃雅鈺推薦分享，除了糖友之外，一般健康人也合適的不升醣小點心；包括：無糖豆漿、水煮蛋或茶葉蛋、蛋白質原型食物、真空包裝小豆干等，這些屬於蛋白質類的食物可減少血糖波動，讓你嘴饞也能吃，不怕罪惡感。

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，常有糖友詢問肚子餓可以吃什麼？其實餐間會產生飢餓感，很多時候是因為前一餐營養不均，造成兩餐間血糖不穩定，或是飲食與藥物搭配不理想。想要從根本改善，還是得先調整前一餐的飲食內容。

不過，若只是單純嘴饞想吃東西時，黃雅鈺則建議選擇不升醣食物，以減少血糖波動。其中最推薦的就是：豆魚蛋肉類，也就是一般健康者也很適合的蛋白質食物，並特別建議可補充以下4種蛋白質點心：

無糖豆漿：一定要無糖的，而不是不甜的，因為不甜的還是可能有加糖。

水煮蛋或茶葉蛋：良好的蛋白質來源。

其他原型的蛋白質食物：如毛豆等。

真空小包裝豆干：推薦此選項因外食相對方便，偶爾吃膩豆漿與雞蛋時，不妨可以嘗試。

此外，黃雅鈺也針對真空小包裝豆干說明，以常買的市售品項為例，乍看之下成分有點多，但其實很多都是滷製調味成分，但仍建議盡量挑原味的。另，因其主要屬於蛋白質食物，醣類含量低，與一般餅乾相較，對血糖的影響也相對較小。

至於含鈉量部分，一份真空小包裝豆干約含89毫克的鈉，比想像中低。加上真空包裝好攜帶，放在辦公室或隨身補給營養很方便，也是相對健康的小零嘴。

黃雅鈺也強調，有時嘴饞不是壞事，只要選對食物，一樣能吃得開心又能穩血糖。

