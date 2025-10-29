呼吸道感染高峰期將至 台大醫籲應接種肺炎鏈球菌疫苗

呼吸道感染高峰期將至，台大家醫科醫師粘曉菁呼籲民眾應接種肺炎鏈球菌疫苗。

〔即時新聞／綜合報導〕每年11月12日是「世界肺炎日」，提醒民眾重視肺炎防治與呼吸道健康。好心肝基金會執行長暨台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁指出，面對秋冬呼吸道感染高峰期，民眾應主動加強自我防護。規律作息、均衡飲食、適度運動與維持理想體重，是維護健康的基礎；而接種肺炎鏈球菌疫苗則是提升防護力的重要方式。

粘曉菁說，肺炎長年位居我國10大死因第三名，隨著疫情解封、出遊與社交活動頻繁，肺炎感染與死亡人數均有上升趨勢，防護意識不可忽視。

粘曉菁表示，時序進入秋冬，氣溫驟降、早晚溫差大，正是呼吸道感染的高峰期，肺炎鏈球菌是引起肺炎的主要病原之一。近年因防疫措施放寬，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）明顯增加；若合併肥胖或代謝症候群，導致免疫力下降，更易感染並發生重症，引發肺炎、腦膜炎、敗血症，不可不慎。

政府目前已推動肺炎鏈球菌疫苗公費接種政策，擴大民眾的防護資源。根據衛福部疾病管制署公告，65歲以上長者可免費接種肺炎鏈球菌疫苗；高風險族群亦可依醫療指引，在適當間隔內接種，以提升保護效果。此外，19歲以上的IPD高風險對象與55至64歲原住民也已納入公費接種範圍。符合條件者應盡早前往合約醫療院所接種，強化免疫防線；其他民眾如有接種需求，則建議與醫師討論，選擇最適合自身健康狀況的疫苗種類。

根據統計，台灣肺炎鏈球菌疫苗接種率仍偏低，粘曉菁強調，接種肺炎鏈球菌疫苗能有效降低感染與重症風險，有助降低老年肺炎病人的死亡風險，她建議民眾在秋冬考慮同時接種流感與新冠疫苗，分部位或錯開施打，可進一步提升整體防護力。

