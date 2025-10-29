自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》牙周病、蛀牙危害心血管 研究：中風風險增8成

2025/10/29 19:00

食農專家韋恩表示，國外研究發現，相較於口腔健康良好的人，有蛀牙和牙齦疾病者，中風風險幾乎倍增；情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕氣溫變涼，心血管疾病也成為大家關注的健康話題。但你知道嗎？影響中風風險的因素，其實不只是心血管問題。食農專家韋恩表示，據國外研究發現，有牙周病和蛀牙的人，中風機率比口腔健康的人高出86%。此外，較差的口腔健康，也與心臟病發作和其他心血管問題的可能性高出36%有關；而定期看牙醫的個體患有牙周病和蛀牙的機率則降低逾8成。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，根據發表於2025年10月22日的研究，患有蛀牙和牙周病的人，可能更容易遭受缺血性中風。缺血型中風是最常見的中風形式，發生在血塊或堵塞限制了氧氣和營養成分流向大腦。研究人員表示，這顯示口腔健康是一種簡單但常常被忽視的減少中風方式。

韋恩說明，蛀牙是因為細菌侵蝕牙齒琺瑯質，通常是由於攝取含糖或高澱粉食物、刷牙不夠徹底或遺傳因素所致。牙齦疾病也被稱為牙周病，是指牙齦和支撐牙齒的骨頭慢性發炎或感染，如果不治療，則可能導致牙齒脫落。

韋恩進一步提及，研究作者南卡羅來納大學哥倫比亞分校的蘇維克‧森醫學博士表示，研究發現擁有蛀牙和牙齦疾病的人，相較於口腔健康良好的人，中風的風險幾乎增加了一倍，即便是在控制心血管風險因素後。這些發現也顯示，改善口腔健康可能是預防中風的重要部分。

不過，韋恩指出，研究人員也強調，這項研究顯示了一種相關，但並非直接的因果關係。

