12歲童脊椎嚴重畸形像背「小山」 先進電腦導航手術除大患

脊椎先天嚴重畸形的12歲男童，接受成大醫院複合式手術室先進的電腦斷層掃描、脊椎導航系統與神經監測，執行脊椎矯正手術14小時多，讓男童脊椎恢復直立些（右圖）。（記者王俊忠翻攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名脊椎先天嚴重畸形的12歲男童於2023年間到成大醫院骨科就診，脊椎外科醫師林政立診斷男童脊椎側彎角度已達115度，彎下腰時像背1座小山似的，對生活與社交有很大影響。男童、家屬和醫師討論後決定接受結合電腦導航技術的自費先進脊椎矯正手術，植入螺釘的手術執行14小時多，脊椎軸線恢復良好，也無神經等其他併發症。

成大醫院持續推動智慧醫療新技術，打造兼具即時影像導航與多專科整合功能的「智能複合式手術室（Hybrid Operating Room）」。這項創新設備已先後應用於10多例高難度脊椎畸形矯正手術，成醫脊椎外科主任林政立率領團隊努力下，手術精準度與安全性大幅提升，為脊椎手術開創新的里程碑。

成大醫院骨科部脊椎外科主任、醫師林政立。（記者王俊忠攝）

林政立表示，傳統脊椎畸形矯正手術，必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差就可能影響神經功能。成醫複合式手術室，整合可移動式CT（電腦斷層）影像系統與導航平台，包括即時電腦斷層掃描、手術電腦導航與神經監測等技術，不僅能將椎弓根螺釘的精準度提升至95-100%，降低神經或血管損傷風險，也降低病人輻射暴露、縮短住院天數，減少再手術機率，提升手術安全性與患者滿意度。

有多篇國際文獻顯示，應用導航輔助的手術，能減少40%以上重大螺釘偏移風險，並降低病人整體輻射劑量達90%。林政立說，成醫積極推動高階影像導引與AI智慧手術，除了脊椎畸形矯正，也成功應用在清醒開顱手術、腦瘤切除、血管重建及骨盆腫瘤等多項手術。未來將結合AI導航、機械手臂與虛擬實境技術，讓手術執行更安全、更精準，為民眾帶來與國際同步的醫療品質。

成大醫院打造兼具即時影像導航與多專科整合功能的先進智能複合式手術室。（成大醫院提供）

