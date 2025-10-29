限制級
健康網》夜市必吃美食！ 臭豆腐營養大解析 健康不踩雷這樣吃
〔健康頻道／綜合報導〕臭豆腐是台灣知名小吃之一，香氣、口感獨特，有人獨愛，也有人敬謝不敏。國民健康署分享表示，豆類製成的臭豆腐富含植物性蛋白質，製程因微生物作用，也增添了少量維生素B12營養素。但因油炸吸附大量油脂，加上搭配的醃漬泡菜鹽分高，易攝取過多熱量與鈉，建議享用時搭配蔬果等食物，且與親友分享、適量品嘗，讓你吃得健康不踩雷。
國健署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，臭豆腐是夜市中常見美食小吃之一，營養價值大致有以下2大類：
●植物性蛋白質：臭豆腐是經由豆類製作而成，含植物性蛋白與多種必需胺基酸。
●維生素B12：因發酵過程中微生物作用，過程可增添少量維生素B12。
不過，在享受美味的同時，也別忽略它的攝取潛在風險。國健署指出，臭豆腐的健康2地雷如下：
●高油、高熱量：經高溫油炸後的臭豆腐，吸附大量油脂，易導致攝取過多熱量。
●醃漬泡菜含鈉高：根據食品營養成分資料庫，50克台式泡菜約含165毫克鈉，若再搭配重口味醬料，可能會使整天鈉攝取量超標（鈉的每日建議攝取量為2,300毫克）。
此外，國健署也具體建議享用臭豆腐更健康的小撇步：
●均衡飲食搭配：享受美味小吃的同時，不忘攝取全穀雜糧類、蔬菜類、水果類等其他類別食物，才能吃得均衡又健康。
●適量分享：若有家人、朋友同行，大家一起分享、適量品嚐，有益享用美味少負擔。
